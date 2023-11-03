В Бурятии развивают производство медицинских изделий

Благодаря мерам господдержки в Бурятии развивается производство медицинских изделий. Так, Улан-Удэнское приборостроительное объединение производит более 5 млн наконечников для дозаторов в месяц. Их продукцию можно встретить в различных медицинских учреждениях и торговых компаниях по всей России.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, до недавнего времени большинство лабораторных исследований в России производилось с помощью импортных наконечников. Благодаря господдержке Фонда развития промышленности (ФРП) в Бурятии реализован проект по производству медицинских изделий на Улан-Удэнском приборостроительном объединении (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех).В 2021 году «Приборка» получила целевой льготный займ Фонда развития промышленности Минпромторга РФ на развитие проекта по производству расходных медицинских изделий — наконечников полимерных для дозаторов пипеточных. Его сумма составила 290 млн рублей. На эти деньги было приобретено основное, вспомогательное и периферийное оборудование, запущен процесс производства медицинских изделий. В настоящее время оборудование работает на благо России — производственные мощности Улан-Удэнского приборостроительного объединения обеспечивают импортонезависимость проведения медицинских лабораторных исследований.«Для предприятий промышленности государственная поддержка является движущим фактором динамичного развития. Благодаря займу ФРП мы освоили новое и очень важное для предприятия направление, создали производство качественных расходных материалов для лабораторной диагностики, которые помогают российским поликлиникам и больницам достичь точных результатов в диагностике, обеспечили импортонезависимость медицинских расходных материалов. Это очень значимо, что именно меры господдержки позволяют двигаться вперед и развивать отечественное высокотехнологичное производство», — сообщил генеральный директор АО «У-У ППО» Владимир Лучников.Напомним, Владимир Путин поручил правительству при разработке мер поддержки экономики уделить особое внимание стимулированию импортозамещения в промышленности. Благодаря своевременным и эффективным решениям правительства РФ отечественная промышленность смогла в кратчайшие сроки приспособиться к новым условиям и нарастить объемы производства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии