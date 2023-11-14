Грузооборот ЖДПП Наушки вырос на треть

Шесть с половиной млн тонн грузов и багаж почти 20 тыс пассажиров оформили с начала года сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.За этот период таможенники пресекли 192 случая незаконного перемещения товаров, в том числе 37 случаев - незаконного перемещения лесоматериалов.По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на треть. В среднем за сутки таможенники оформляют по 15 железнодорожных составов, а в дни пиковой нагрузки – более 20.По словам начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Сергея Гробова, пункт пропуска Наушки входит в приоритетные пункты пропуска, которые формируют более 80 % международного грузооборота Российской Федерации и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. В регионе деятельности Бурятской таможни это более 90 % от всего международного грузооборота.Он подчеркнул, что в настоящий момент ЖДПП Наушки отведена роль государственного значения – быть одним из пунктов большого «Разворота на Восток». Станция имеет особое расположение, являясь единственным крупным железнодорожным пунктом пропуска (ЖДПП) на всем российско-монгольском участке государственной границы РФ. По расчетам специалистов, к 2025 году через станцию Наушки ожидается рост грузопотока до 15 млн тонн, что почти в два раза больше современных показателей, а к 2030 году - до 20 млн.Увеличение грузооборота потребует как проведение модернизации территории и помещений пункта пропуска, так и сокращения сроков оформления товаров без снижения качества представляемых услуг и контроля. Таможенный пост ЖДПП Наушки неоднократно являлся и является участником пилотных проектов применения передовых цифровых и автоматических технологий в таможенной практике.Особенно активно эти технологии применяются при помещении товаров под процедуру таможенного транзита – за 10 месяцев более 93 % транзитных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, т.е. без участия инспектора, и более 84 % - выпущены в автоматизированном режиме. Для физических лиц реализована возможность подачи пассажирских таможенных деклараций в электронном виде через портал Госуслуги.Сергей Гробов отметил, что развитие пункта пропуска будет способствовать наращиванию провозных мощностей Восточного полигона, укреплению торгово-экономических связей, развитию традиционно дружественных взаимовыгодных экономических отношений между Россией, Монголией и Китаем.Фото: Бурятская таможня