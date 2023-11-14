Экономика и бизнес 14.11.2023 в 11:21

Грузооборот ЖДПП Наушки вырос на треть

Бурятские таможенники оформили с начала года 6,5 млн тонн грузов в ЖДПП Наушки

A- A+
Текст: Номер один
Грузооборот ЖДПП Наушки вырос на треть
Шесть с половиной млн тонн грузов и багаж почти 20 тыс пассажиров оформили с начала года сотрудники таможенного поста ЖДПП Наушки Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.
За этот период таможенники пресекли 192 случая незаконного перемещения товаров, в том числе 37 случаев - незаконного перемещения лесоматериалов.

По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на треть. В среднем за сутки таможенники оформляют по 15  железнодорожных составов, а в дни пиковой нагрузки – более  20.

По словам начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Сергея Гробова, пункт пропуска Наушки входит в приоритетные пункты пропуска, которые формируют более 80 % международного грузооборота Российской Федерации и пассажирских перевозок в международном транспортном сообщении. В регионе деятельности Бурятской таможни это более 90 % от всего международного грузооборота.

Он подчеркнул, что в настоящий момент ЖДПП Наушки отведена роль государственного значения – быть одним из пунктов большого «Разворота на Восток». Станция имеет особое расположение, являясь единственным крупным железнодорожным пунктом пропуска (ЖДПП) на всем российско-монгольском участке государственной границы РФ. По расчетам специалистов, к 2025 году через станцию Наушки  ожидается рост грузопотока до 15 млн тонн, что почти в два раза больше современных показателей, а к 2030 году  - до 20 млн.

Увеличение грузооборота потребует как проведение модернизации территории и помещений пункта пропуска, так и сокращения сроков оформления товаров без снижения качества представляемых услуг и контроля. Таможенный пост ЖДПП Наушки неоднократно являлся и является участником пилотных проектов применения передовых цифровых и автоматических технологий  в таможенной практике.

Особенно активно эти технологии применяются при помещении товаров под процедуру таможенного транзита – за 10 месяцев более 93 % транзитных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, т.е. без участия инспектора, и более 84 % - выпущены в автоматизированном режиме.  Для физических лиц реализована возможность подачи пассажирских таможенных деклараций в электронном виде через портал Госуслуги.  

Сергей Гробов отметил, что развитие пункта пропуска будет способствовать наращиванию провозных мощностей Восточного полигона, укреплению торгово-экономических связей, развитию традиционно дружественных взаимовыгодных экономических отношений между Россией, Монголией и Китаем.

Фото: Бурятская таможня

Теги
Россия Монголия граница желдороги

Все новости

В Кяхте отремонтируют стратегический мост
14.11.2023 в 11:50
Танкист из Бурятии погиб в ходе спецоперации
14.11.2023 в 11:27
Грузооборот ЖДПП Наушки вырос на треть
14.11.2023 в 11:21
В центре Улан-Удэ до конца года заменят почти 200 вывесок
14.11.2023 в 10:41
В Бурятии определен застройщик центра Улан-Удэ
14.11.2023 в 10:27
В Бурятии наградят детей-героев
14.11.2023 в 09:54
В Бурятии дамбу, из-за которой затопило БАМ, обязали отремонтировать
14.11.2023 в 09:46
В Улан-Удэ найдена пропавшая студентка колледжа
14.11.2023 в 09:29
В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
14.11.2023 в 09:23
Житель Улан-Удэ осужден на семь лет за покушение на убийство
14.11.2023 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ продавались «левые» сигареты
Бурятской транспортной прокуратурой пресечена  реализация немаркированных табачных изделий
13.11.2023 в 09:22
Бурятские вертолеты отправили в Дубай
Там их продемонстрируют на популярном авиационном шоу
11.11.2023 в 16:14
Ровно 100 лет исполнилось министерству экономики Бурятии
Глава республики обратился к коллективу и ветеранам отрасли с приветственным словом
11.11.2023 в 15:33
В Бурятии открыт еще один участок автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян
Перед селом Баргузин остается один последний неасфальтированный участок протяженностью 17 км
10.11.2023 в 12:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru