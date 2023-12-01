В Бурятии выпустили почти 6 млн жестяных банок

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Байкальская жестяная компания по праву считается уникальным предприятием. Это третий по счету завод в России по производству жестяных банок и второй по мощности. Ранее «Бурятмяспром» закупал тару в Магнитогорске и Приморском крае. Это почти 5 тысяч километров на запад и около 3 тысяч до Приморья. Везти пустую банку было экономически невыгодно, затраты на логистику увеличивали цену самого продукта за счет накладных расходов. Строительство жестяно-баночного комплекса в регионе, прямо на месте производства, стало оптимальным решением.





Полная стоимость проекта составляет более 80 млн рублей. Создано 18 новых рабочих мест. Статус резидента ТОР позволил предприятию получить льготы по страховым взносам, экономия составила более 400 тысяч рублей.





Резидент территории опережающего развития «Бурятия» (ТОР) «Байкальская жестяная компания» с апреля по ноябрь поставила «Бурятмяспрому» почти 6 млн банок. Также была отгружена первая партия банок для предприятия в Забайкальском крае, в планах расширение географии поставок.- Герметичные банки для долгосрочного хранения продуктов мы изготавливаем из тонкой луженой жести в соответствии с ГОСТом. Это экологически чистый и безопасный для потребителя материал, который позволяет сохранить вкусовые свойства продукта, - рассказали представители компании.Всего за пять лет в Бурятии было создано 53 новых производства, среди которых «Улан-Удэнский профилегибочный завод», «Опти макс», «Хлебушек», кондитерский цех «Березка», молочно-товарная ферма и другие.Закон о ТОР был подписан 29 декабря 2014 года президентом России Владимиром Путиным. Территории опережающего развития созданы, чтобы усилить инвестиционную привлекательность регионов и прежде всего Дальнего Востока, который, по словам главы государства, нужно развивать в первоочередном порядке.Территория опережающего развития «Бурятия» стала площадкой для 17 резидентов с проектами на общую сумму более 13 млрд рублей.- На сегодня в рамках ТОР «Бурятия» заключено 17 соглашений с общим объемом инвестиций 13,8 млрд рублей и созданием более 1,2 тыс. рабочих мест. По состоянию на конец сентября этого года в реализацию проектов вложено 2,9 млрд рублей, создано 270 рабочих мест, - рассказала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, добавив, что речь идет о проектах в сфере туризма, пищевой промышленности, транспорта и логистики, медицины, информационных технологий.ТОР «Бурятия» была создана в 2019 году в границах Кяхтинского и Кабанского районов республики. В 2020 году в Бурятии появилась еще одна ТОР – «Селенгинск», в июле 2023 года обе территории объединены в ТОР «Бурятия», площадки которой расположены в границах Кяхтинского, Кабанского, Прибайкальского, Окинского, Бичурского, Заиграевского, Мухоршибирского, Хоринского, Селенгинского, Тункинского районов и Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии