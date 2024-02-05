Экономика и бизнес 05.02.2024 в 11:20

Собственные доходы Бурятии растут

В прошлом году они достигли 50 млрд рублей
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Текст: Андрей Константинов
Собственные доходы Бурятии растут
Собственные доходы республиканского бюджета за 2023 год выросли на 7,2 млрд. рублей и составили 50 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня в Минэкономики Бурятии.

Как отметили в министерстве, при этом изменилась и структура поступлений собственных доходов. Если в 2022 году основная доля приходилась на налог на доходы физических лиц, то по итогам 2023 года основным доходным источником стал налог на прибыль организаций.

«Для экономики Бурятии это позитивный сигнал. Рост прибыли предприятий означает, что бизнес развивается и наращивает свое производство, - сообщили в Минэке.
 
В целом в прошлом году размер поступления налога на прибыль организаций увеличился с 11,8 млрд. до 17,2 млрд. рублей. В разрезе отраслей наибольший рост поступлений обеспечили предприятия строительного комплекса (в 6 раз), железнодорожного транспорта (в 5,5 раза) и добычи полезных ископаемых (в 1,9 раза).

Фото: «Номер один»
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