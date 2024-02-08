«Мусорщики» Бурятии победили кондитеров

Таков итог разбирательства, которое продолжалось один год восемь месяцев и пять дней. Первая инстанция присудила «мусорщикам» более 630 тыс. рублей.«ЭкоАльянс» вчинил иск предприятию, так как посчитал, что последнее накопило солидную задолженность. Основой для взаимоотношений между фирмами был договор от 1 апреля 2019 года. В День смеха стороны договорились, что регоператор будет оказывать «Амте» платные услуги по обращению с ТКО. К этому их подталкивало законодательство. Утвердили объем ТКО, места накопления и пути подъезда к ним, периодичность вывоза и т. д. Согласовали порядок оплаты.По подсчетам «ЭкоАльянса», фабрика накопила долг за период более года. Позднее суд установил, что после заключения договора «Амта» сначала даже подписывала акты об оказании услуг (без всяких замечаний), но потом перестала.На процессе сделан вывод, что с апреля 2019 по март 2020 регоператор оказывал «Амте» услуги - есть акты, сведения из ГЛОНАСС, а «за период с апреля по декабрь 2020 года услуги по обращению с ТКО региональным оператором не могли оказываться по вине ответчика в связи с заключением им договора на вывоз отходов с третьим лицом». С апреля 2020 «Амта» уведомила регоператора, что расторгает договор, так как заключает договор с другим предпринимателем.Однако Фемида указала, что юрлицо, производящее ТКО, может отказаться от заключения договора с регоператором, если имеет поблизости свой объект размещения отходов. «Вышеуказанное положение не распространяется на ответчика, в рассматриваемом случае правовых оснований для одностороннего отказа от исполнения договора с региональным оператором у истца не имелось», - отметили в суде.Третьим лицом был ИП Тонконогов. На суде разобрали самые разные детали. Например, что за мусор вывозил. «В договорах согласованы вывоз и утилизация иных видов отходов, не относящихся к ТКО», - посчитал суд.Куда ИП Тонконогов вывозил отходы «Амты», если даже забирал их у фабрики, также осталось не очень понятным. Республиканская Территориальная схема обращения с отходами установила, что ТКО, образованные в Улан-Удэ, должны увозиться на полигон у села Нижний Саянтуй. Представитель «ЭкоАльянс» заявил, что регоператор так и поступает.«Ответчиком не представлено доказательств размещения третьим лицом ТКО на специализированном полигоне, а не, к примеру, на иных контейнерных площадках муниципального образования, которые обслуживаются регоператором», - прозвучало в зале суда.Конечно, ТКО не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. Но если Фемида не сумела установить, куда ИП вывозил «амтовские» отходы, раз утверждалось, что он это делал, тогда кто это сумеет? Закон говорит, что мусоровозы, транспортирующие ТКО, должны были иметь аппаратуру системы спутниковой навигации. Но «Амта» не представила доказательств, что машины ИП имели эту аппаратуру, как и информацию из данной системы, чтобы доказать «тонконоговскую» перевозку отходов.Неясных аспектов оказалось слишком много. Зато в том, что кондитерская фабрика ТКО производит, сомнений не возникло. Повторим, отходы не появляются из ниоткуда. «Любая хозяйственная деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя приводит к образованию твердых коммунальных отходов», - сообщили участникам процесса.Предприниматель Тонконогов представил акты об оказании услуг «Амте», счета на оплату, ряд путевых листов, справки о вывозе отходов, платежные документы. Кстати, не раз сторонам предлагалось заключить мировое соглашение, но увы. «Ответчиком не подтверждено оказание услуг по обращению именно с твердыми коммунальными отходами иным лицом, кроме регионального оператора ООО «ЭкоАльянс», - встал суд на сторону мусорного регоператора.Требования регоператора удовлетворены полностью. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.Фото: «Номер один»