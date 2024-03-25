В Бурятии разразился скандал вокруг известного «молочного» бренда

Очень интересный поворот случился в деле о банкротстве бывшего флагмана молочной отрасли Бурятии АО «Молоко Бурятии». Начались разбирательства по поводу товарных знаков, которыми владела компания. В центре противостояния оказались два бренда – собственно, «Молоко Бурятии» и «Моя ферма». Если второй не так чтобы на слуху у жителей Бурятии, то первый весьма и весьма известен.Семь лет назад в республике прошла сделка, которая тогда осталась неизвестной для абсолютного большинства жителей Бурятии. АО «Молоко Бурятии» подписало договор с ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» об отчуждении своего исключительного права на упомянутые товарные знаки.«Агрохолдинг» принял исключительное право на товарные знаки в отношении всех товаров, для которых они были зарегистрированы.Стоимость товарного знака «Молока Бурятии» составила 10 тыс. рублей, а «Моей фермы» - 89 тыс., рублей, включая НДС. Итого сделка потянула на 99 тыс. рублей. Через несколько месяцев после подписания договора проведена государственная регистрация перехода исключительного права к новому владельцу. И казалось, что на этом все закончилось.Вскоре после продажи прав на товарные знаки АО «Молоко Бурятии» по заявлению банка пошло на банкротство. Оно длится уже много лет и сопровождается разными моментами. Но по поводу конкретно этой сделки долгое время было тихо. Однако настал момент и конкурсный управляющий Юлия Рыбаченок, которая сегодня ведет банкротство АО, взялась за данную куплю-продажу активов.Она решила добиться признания договора недействительным и возврата исключительных прав на товарные знаки в конкурсную массу АО.Юлия Рыбаченок посчитала, что стоимость переданного в рамках договора имущества (права) АО «Молоко Бурятии» существенно превышала размер полученной от «Агрохолдинга» оплаты. А сама сделка, как говорил календарь, совершена в годичный срок до возбуждения дела о банкротстве во время так называемого периода подозрительности, установленного законом.Цены в 10 тысяч и 89 тысяч, видимо, возмутили ее. Например, по поводу цены «Моей фермы» имелся какой-то отчет, который был даже предоставлен суду. Но конкурсный управляющий настаивала на проведении судебной оценочной экспертизы рыночной стоимости исключительного права на каждый из проданных товарных знаков на момент их продажи.Эксперт, привлеченный к процессу, заключил, что право на каждый знак стоило 2,75 млн рублей. То есть суммарно более 5 млн рублей! Ответчик «Агрохолдинг» принялся возражать и ходатайствовал о повторной экспертизе, но безуспешно.Кроме того, стоял вопрос об аффилированности сторон сделки. Как выяснилось в суде, к обеим фирмам так или иначе имел отношение экс-депутат Народного Хурала и Государственной Думы России Юрий Тармаев (в его отношении, напомним, тоже идет процедура банкротства). Интересно и следующее: «Агрохолдинг» в свое время подписал с АО «Молоко Бурятии» соглашение, по которому он приобретал у различных компаний их права требования долгов с «Молока Бурятии».Продав права «Агрохолдингу», такие компании выпадали из дела о банкротстве «Молока Бурятии», то есть список компаний, кому АО должно было денег, сокращался. В общем, между продавцом товарных знаков и покупателем выявили тесные связи.Но была ли «Агрохолдингом» оплачена хотя бы сумма, указанная в договоре? Юлия Рыбаченок, а затем и суд высказали большое сомнение насчет этого. Конечно, ответчик представил документы: бухгалтерскую справку и дубликаты различных расходных кассовых ордеров. Они оказались очень туманными.«Представленные расходные кассовые ордеры являются дубликатами, не свидетельствуют о внесении денежных средств в кассу должника и не могут подтверждать оплату по спорному договору. У конкурсного управляющего отсутствуют сведения об оплате ответчиком по договорам купли-продажи», - отметила Фемида.Непонимание вызвал и срок оплаты за товарные знаки. Отдельные документы касались оплаты в 2017 году. Однако были документы, оформленные на несколько лет позже. В них в графе «назначение платежа» было указано «доплата за товарный знак «Молоко Бурятии».Правда деньги перечислило ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии». Последнее даже потом уточнило назначение платежа: просило считать его «доплатой за товарный знак «Молоко Бурятии» за ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». «Указанная оплата произведена в период рассмотрения настоящего заявления», - удивленно констатируется в материалах дела.Одним словом, картина с оплатой сложилась какая-то запутанная.«Учитывая аффилированность сторон, суд предлагал представить платежные документы, раскрыть обстоятельства, за счет каких денежных средств была произведена оплата за исключительное право на товарные знаки, в связи с тем, что частично расчеты производились наличными средствами, учитывая, что стороны договоров являются юридическими лицами.Между тем ответчиком не представлены документы, подтверждающие финансовую возможность оплаты наличными денежными средствами, а также платежные документы об оплате в полном объеме, указанные в дубликатах расходных кассовых ордеров. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства оприходования должником наличных денежных средств, полученных наличными…» - указал суд.В результате сделки, посчитала Фемида, АО «Молоко Бурятии» причинен вред (предприятие лишилось ликвидного имущества, за счет которого могут осуществиться расчеты с кредиторами).«Презюмируется, что вторая сторона сделки – «Агрохолдинг» - была осведомлена о цели совершения сделки ввиду аффилированности с должником. Учитывая явное занижение цены реализации имущества, наличие аффилированности сторон, покупатель по сделке не мог не знать о цели ее совершения как направленной на отчуждение активов должника по заниженной цене, то есть цели причинения вреда кредиторам», - печально подытожил суд.Сделку признали недействительной. Права на оба товарных знака отобрали назад - постановили вернуть АО «Молоко Бурятии» и восстановить в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись об АО как о правообладателе. Ну а «Агрохолдинг» может требовать с «Молока» заплаченные по договору деньги.Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Ответчик ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», наверное, так и сделает.Как известно всем, кто покупает продукцию улан-удэнского гормолзавода, сегодня торговым знаком «Молоко Бурятии» маркируется продукция совсем другой фирмы - «Торговый дом «Молоко Бурятии». Что ждет этот символ в ближайшее время? Не исчезнет ли он с упаковок йогурта и другой «молочки»?Как отметили нашему изданию на предприятии, в ближайшее время этого не произойдет.А если говорить о перспективе, то «Торговый дом» хотел бы выкупить активы АО «Молоко Бурятии». На предприятии предполагают, что процедура банкротства в этом году может завершиться. Там хотели бы, чтобы имущественный комплекс сохранился в едином виде и производство молочной продукции продолжалось бы. Вместе со всем будут выкуплены и исключительные права на данные товарные знаки.- С другой стороны, основная торговая марка «Торгового дома» - это «Край родимый». Сейчас это собственность «Торгового дома». Тем более что мы в прошлом году заказали полное изменение дизайна всей упаковки – это будет «Край родимый», - пояснили на предприятии.Уйдет ли бренд «Молоко Бурятии» в историю, пока неясно.- Пока старая упаковка есть, будем ее использовать. Новую упаковку, может быть, будем заказывать без «Молока Бурятии». Или этот знак будет, но в другом рисунке», - сказали также в «Торговом доме». Там подчеркнули, что важнее, чтобы в Улан-Удэ сохранилась собственная молочная переработка. Не станет продукции, то просто будет не на чем ставить торговый знак. Любой торговый знак.Фото: «Номер один»