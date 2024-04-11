Экономика и бизнес 11.04.2024 в 17:34

Предпринимательницы Бурятии вышли в суперфинал национальной премии «Бизнес-успех»

Всего приняло участие пять предпринимателей из республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимательницы Бурятии вышли в суперфинал национальной премии «Бизнес-успех»

Предпринимательницы Бурятии вышли в суперфинал национальной премии «Бизнес-успех», сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Спецприз от оргкомитета премии получила Любовь Биликтуева. Еще два предпринимателя Екатерина Гаськова и Анна Масличенко вошли в суперфинал ТОП-30.

Напомним, в конкурсе приняло участие 5 предпринимателей: Алена Хон (Кондитерский цех «Березка»), Мария Федорова (Кейтеринг «Улыбка»), Любовь Биликтуева (фермер из Селенгинского района), Екатерина Гаськова (центр протезирования и ортопедии «Салют Орто») и Анна Масличенко (Турбаза «Кумуткан»).

Про участниц можно прочитать на сайте премии "Бизнес успех". Все предпринимательницы от Бурятии участвуют в конкурсе в номинации «Народный предприниматель».

Премия «Бизнес-Успех» проводится уже 12 лет. Организаторы премии- Агентство стратегических инициатив, «ОПОРА РОССИИ», Корпорация МСП и Общественная Палата РФ.


Фото: правительство РБ



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