Предпринимательницы Бурятии вышли в суперфинал национальной премии «Бизнес-успех», сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Спецприз от оргкомитета премии получила Любовь Биликтуева. Еще два предпринимателя Екатерина Гаськова и Анна Масличенко вошли в суперфинал ТОП-30.

Напомним, в конкурсе приняло участие 5 предпринимателей: Алена Хон (Кондитерский цех «Березка»), Мария Федорова (Кейтеринг «Улыбка»), Любовь Биликтуева (фермер из Селенгинского района), Екатерина Гаськова (центр протезирования и ортопедии «Салют Орто») и Анна Масличенко (Турбаза «Кумуткан»).

Про участниц можно прочитать на сайте премии "Бизнес успех". Все предпринимательницы от Бурятии участвуют в конкурсе в номинации «Народный предприниматель».

Премия «Бизнес-Успех» проводится уже 12 лет. Организаторы премии- Агентство стратегических инициатив, «ОПОРА РОССИИ», Корпорация МСП и Общественная Палата РФ.





Фото: правительство РБ







