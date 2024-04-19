В Улан-Удэ начал работу Первый съезд гидов Бурятии (18+).В нем принимают участие гиды со всей республики: опытные и начинающие, гиды-водители, организаторы экскурсий и все желающие стать гидами.

- Бурятия - это место встречи разных культур, разных стран. Именно эти ценности привлекают к нам гостей. Люди едут к людям, именно поэтому так важна Ваша профессия, - сказал министр туризма Алдар Доржиев и пожелал плодотворной работы всем участникам съезда.

Мероприятие пройдет с 19 по 21 апреля 2024 года в городе Улан-Удэ. Первый и второй день съезда– в Национальной библиотеке РБ, третий день – выездные экскурсии и мастер классы.

В программе съезда будут рассмотрены вопросы: как стать гидом в Бурятии; в чем разница между гидом и инструктором-проводником; экскурсии по городу, загородные экскурсии; клуб экскурсоводов и его возможности; как найти заказчика экскурсий.

Также участники посетят семинар, на котором будут разбираться такие темы, как государственная аттестация экскурсоводов (гидов), аккредитация гидов в религиозных организациях, и на особо охраняемых природных территориях.

Подробно ознакомиться с программой можно на странице мероприятия: http://destinationbaikal.ru/burgid

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот видео