Экономика и бизнес 27.04.2024 в 09:21
Мэр Улан-Удэ: «Городские маршруты» официально стали нашими
Завершена сделка по передаче доли Матхановых в собственность города
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершилась процедура передачи в муниципальную собственность акций ОАО «Городские маршруты», которые принадлежали бизнесменам Иринчею и Дариме Матхановым. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.
Информация о том, что предприниматели решили безвозмездно передать городу свою долю в ОАО «Городские маршруты», появилась в конце марта. Напомним, этой компании принадлежит земля и база, где сейчас на правах аренды располагается муниципальный автобусный парк.
«Мы долго прорабатывали вопрос передачи в муниципальную собственность ОАО «Городские маршруты». Искали разные пути решения вопроса, определяли стоимость, а сегодня вопрос решился в лучшую для нас сторону. Длительное время мы арендовали эту базу. Поскольку территория была не наша, мы не могли провести там ремонт, построить новый бокс. Когда это имущество будет полностью принадлежать муниципалитету, «Городские маршруты» смогут развивать эту территорию и обустраивать ее», - рассказывал ранее градоначальник.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, стоимость доли Матхановых в ОАО «Городские маршруты» составляла порядка 70 млн рублей.
«Земляки, поступок наших бизнесменов заслуживает всяческого признания! Не прося ничего взамен, не выставляя никаких встречных условий, наши предприниматели передали свою собственность для развития города! Искренне благодарю за такую позицию!», - так ранее прокомментировал сделку руководитель республики.
Напомним, АО «Городские маршруты» было создано еще при мэре Геннадии Айдаеве в 2007 году. Администрация города в качестве вклада в компанию внесла большую часть имущества одноименного муниципального автобусного предприятия, оставив в МУПе лишь старый автопарк. Бизнесмен Иринчей Матханов, в свою очередь, внес в уставный фонд несколько автобусов. Доли в акционерном обществе распределились вроде бы благопристойно – 51% остался за городом, 49% акций достались «инвесторам». Тогда это преподносилось как панацея от проблем общественного транспорта Улан-Удэ, который доселе был «неэффективен». И вот, частный инвестор под контролем городских властей должен был быстро и решительно навести порядок. Впрочем, первые же шаги нового транспортного предприятия показали, какой именно порядок подразумевался авторами данной идеи.
Вокруг ОАО «Городские маршруты» было сразу же создано множество ООО, принадлежащих семейству Матхановых. Само предприятие никакими перевозками не занималось в принципе, под эгидой «Городских маршрутов» этими перевозками занимались фирмы с названиями вроде «Колонна №8». При поддержке администрации города эти уже совершенно частные фирмы заходили на маршруты, «отжимая» их у ранее работавших там перевозчиков.
Затем контроль за предприятием был полностью перехвачен «инвестором». Доля города, благодаря ряду крайне спорных сделок, осуществленных при полном попустительстве КУИ, была уменьшена до 49%.
Полностью контролируя ОАО, «эффективные предприниматели» начали залазить в муниципальный карман. Поскольку предприятие-донор – МУП «Городские маршруты» – рассталось со всей своей недвижимостью, но существование на бывшей своей территории не прекратило, МУПу пришлось брать когда-то свои боксы в аренду. Таким образом, оно искусственно загонялось в долги, гасить которые приходилось из бюджета в пользу уже практически частного ОАО. Но и этого «инвесторам» было мало. Бывшая муниципальная недвижимость из ОАО начала активно выводиться.
Идея вернуть ОАО «Городские маршруты» под полный контроль города впервые была озвучена еще в 2016 году тогдашним председателем КУИ Улан-Удэ Анастасией Кузовлевой. В своем отчете она сообщила, что владельцы 51% акций предприятия не против продажи, переговоры о сделке с ними ведутся. Однако, дальше переговоров дело тогда не пошло.
Спустя три года вопрос о выкупе доли Матхановых прозвучал снова. С такой идеей выступил тогда еще кандидат в мэры города Игорь Шутенков на встрече с избирателями в августе 2019 года. Как сказал тогда Шутенков, прошедшие с частником переговоры привели к тому, что последний «снизил стоимость своего 51-процентного пакета акций до приемлемого». Но и тогда по каким-то причинам данная сделка не состоялась.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Информация о том, что предприниматели решили безвозмездно передать городу свою долю в ОАО «Городские маршруты», появилась в конце марта. Напомним, этой компании принадлежит земля и база, где сейчас на правах аренды располагается муниципальный автобусный парк.
«Мы долго прорабатывали вопрос передачи в муниципальную собственность ОАО «Городские маршруты». Искали разные пути решения вопроса, определяли стоимость, а сегодня вопрос решился в лучшую для нас сторону. Длительное время мы арендовали эту базу. Поскольку территория была не наша, мы не могли провести там ремонт, построить новый бокс. Когда это имущество будет полностью принадлежать муниципалитету, «Городские маршруты» смогут развивать эту территорию и обустраивать ее», - рассказывал ранее градоначальник.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, стоимость доли Матхановых в ОАО «Городские маршруты» составляла порядка 70 млн рублей.
«Земляки, поступок наших бизнесменов заслуживает всяческого признания! Не прося ничего взамен, не выставляя никаких встречных условий, наши предприниматели передали свою собственность для развития города! Искренне благодарю за такую позицию!», - так ранее прокомментировал сделку руководитель республики.
Напомним, АО «Городские маршруты» было создано еще при мэре Геннадии Айдаеве в 2007 году. Администрация города в качестве вклада в компанию внесла большую часть имущества одноименного муниципального автобусного предприятия, оставив в МУПе лишь старый автопарк. Бизнесмен Иринчей Матханов, в свою очередь, внес в уставный фонд несколько автобусов. Доли в акционерном обществе распределились вроде бы благопристойно – 51% остался за городом, 49% акций достались «инвесторам». Тогда это преподносилось как панацея от проблем общественного транспорта Улан-Удэ, который доселе был «неэффективен». И вот, частный инвестор под контролем городских властей должен был быстро и решительно навести порядок. Впрочем, первые же шаги нового транспортного предприятия показали, какой именно порядок подразумевался авторами данной идеи.
Вокруг ОАО «Городские маршруты» было сразу же создано множество ООО, принадлежащих семейству Матхановых. Само предприятие никакими перевозками не занималось в принципе, под эгидой «Городских маршрутов» этими перевозками занимались фирмы с названиями вроде «Колонна №8». При поддержке администрации города эти уже совершенно частные фирмы заходили на маршруты, «отжимая» их у ранее работавших там перевозчиков.
Затем контроль за предприятием был полностью перехвачен «инвестором». Доля города, благодаря ряду крайне спорных сделок, осуществленных при полном попустительстве КУИ, была уменьшена до 49%.
Полностью контролируя ОАО, «эффективные предприниматели» начали залазить в муниципальный карман. Поскольку предприятие-донор – МУП «Городские маршруты» – рассталось со всей своей недвижимостью, но существование на бывшей своей территории не прекратило, МУПу пришлось брать когда-то свои боксы в аренду. Таким образом, оно искусственно загонялось в долги, гасить которые приходилось из бюджета в пользу уже практически частного ОАО. Но и этого «инвесторам» было мало. Бывшая муниципальная недвижимость из ОАО начала активно выводиться.
Идея вернуть ОАО «Городские маршруты» под полный контроль города впервые была озвучена еще в 2016 году тогдашним председателем КУИ Улан-Удэ Анастасией Кузовлевой. В своем отчете она сообщила, что владельцы 51% акций предприятия не против продажи, переговоры о сделке с ними ведутся. Однако, дальше переговоров дело тогда не пошло.
Спустя три года вопрос о выкупе доли Матхановых прозвучал снова. С такой идеей выступил тогда еще кандидат в мэры города Игорь Шутенков на встрече с избирателями в августе 2019 года. Как сказал тогда Шутенков, прошедшие с частником переговоры привели к тому, что последний «снизил стоимость своего 51-процентного пакета акций до приемлемого». Но и тогда по каким-то причинам данная сделка не состоялась.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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