Экономика и бизнес 27.04.2024 в 09:41

Бурятия получит 870 миллионов рублей на инвестиционные проекты

Средства пойдут на строительство автодорог и расселение жителей по программе «Дальневосточный квартал»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия получит 870 миллионов рублей на инвестиционные проекты

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл во Владивостоке заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В нем приняли участие губернаторы регионов, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов. На заседании рассматривался перечень юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории макрорегиона, отобранных для предоставления субсидии на развитие инфраструктуры.

На заседании поддержано выделение дополнительных средств бюджетам регионов на общую сумму 3,5 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей в 2024 году и 1,8 млрд рублей в 2025 году, а также перераспределение уже одобренных ранее средств. Поддержаны заявки десяти инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий размер выделяемых средств составил 9,6 млрд рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 трлн рублей. Компенсация на затраты по строительству объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития России в течение трёх месяцев.

Бурятия получит дополнительные средства на строительство автодороги к площадке АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», автодороги с мостовым сооружением к площадке ООО «Бурятмясторг», а также, как и большинство регионов Дальнего Востока, на финансирование мероприятий по расселению граждан для реализации программы «Дальневосточный квартал».

Как отметил Алексей Цыденов, республике выделили значительную сумму – дополнительные 870 млн рублей.

- Это и на поддержку наших проектов по свинокомплексу «Восточно-Сибирский», по проекту развития мясного скотоводства. Также выделены средства на реализацию комплексного развития центра города, которое осуществляется в рамках мастер-плана. Поддержка большая, ежегодная, мы ее видим. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу за внимание, - сказал Глава Бурятии.

По словам полпреда Президента в ДФО, «предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов – это, наверное, самый востребованный механизм из тех мер поддержки, которые работают на Дальнем Востоке. Он позволяет преодолеть разницу по плотности инфраструктуры по сравнению с общероссийским уровнем на Дальнем Востоке, где эта инфраструктура значительно меньше. Инвесторы обратились за поддержкой технологического присоединения к тепловым, электрическим сетям, централизованной системе холодного и горячего водоснабжения, установки трансформаторных подстанций и создания всех необходимых условий для работы предприятий».

Начиная с 2022 года органами власти дальневосточных регионов реализуются мероприятия по созданию объектов инфраструктуры ТОР. В 2022 и 2023 годах бюджетам субъектов выделено более 10 млрд рублей на создание инфраструктуры территорий опережающего развития.

Всего за 4 года государственную инфраструктурную поддержку получило 18 инвесторов Дальнего Востока на общую сумму 23,5 млрд рублей.


Фото: правительство РБ

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