Экономика и бизнес 07.06.2024 в 16:20

Жителей Бурятии приглашают на вебинар «Создаем социальный бизнес»

Спикерами на нем выступят эксперты-экономисты и предприниматели
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на вебинар «Создаем социальный бизнес»

Жителей Бурятии приглашают на вебинар «Создаем социальный бизнес» (возрастное ограничение 18+).  Обучение пройдет как для предпринимателей, так и для тех, кто только планирует предпринимательскую деятельность, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.   

Участники вебинара:

- познакомятся с успешными кейсами социальных предпринимателей;

- получат инструменты для развития социального бизнеса;

- научатся создавать и оптимизировать эффективные бизнес-модели;

- узнают о современных трендах в построении успешного бизнеса;

- получат консультации по услугам центра инновации социальной сферы центра "Мой бизнес";

Также у них будет уникальная возможность задать вопросы экспертам в области социального предпринимательства и получить полезные ответы.

Спикерами мероприятия выступят:

- Анисимова Дарья - экономист, психолог, преподаватель Института экономики и менеджмента Томского государственного университета, основатель и руководитель ООО «Научно-исследовательский бизнес-центр» и АНО «Научно-проектное сообщество социального предпринимательства и совместного жизнеустройства», председатель Комитета по социальному проектированию Торгово-промышленной палаты Томской области, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области.

- Содномова Дулма - председатель Совета РОО «Хранители Байкала», руководитель Центра образования и бизнеса «Ресурс», тренер, консультант, многократный получатель грантов на реализацию социальных проектов, эксперт по социальному проектированию.

- Андреева Татьяна - руководитель консалтинговой компании, эксперт по стратегическому и финансовому планированию, общественный деятель.

Не упустите возможность узнать о том, как сочетать успешный бизнес и социально-значимую деятельность! Ждем всех, кто хочет использовать бизнес для добрых целей!

Обучение пройдет 14 июня в формате онлайн.

Регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/seminar-sozdaem-sotsialnyy-biznes_16299/

Возрастное ограничение 18+


Фото: минпром РБ

Теги
вебинар социальный бизнес министерство промышленности бурятии

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