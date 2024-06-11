Экономика и бизнес 11.06.2024 в 13:19

В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП

Обучение состоится с 21 по 26 июня в центре «Мой Бизнес»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП

Предприниматели Бурятии смогут бесплатно принять участие в образовательной программе "Школа предпринимательства" в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В программе обучения:

- Диагностика бизнесов участников. Оцифровка экономических показателей с помощью комплексных автоматизированных инструментов программы

- Исследование рынка, конкурентов и клиентов с помощью сегментации, приоритезации и формирования портретов клиентов

- Ключевые шаги клиента. Изучение пути клиента от точки А – возникновения проблемы/потребности, до точки В – полного удовлетворения от решения/закрытия проблемы/потребности.

- Команда и управленческая структура. Выстраивание крепкой управленческой структуры команды бизнеса с помощью отдельных инструментов управленческой матрицы.

- Федеральные и региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Маркетинг. Упаковка ценностного предложения для каждого сегмента на основе проработанных портретов и сегментации клиентов.

- Быстрое тестирование гипотез роста. Дорожная карта развития бизнеса.

По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении курса от АО «Корпорация МСП», который необходим для грантов Минпромторга Бурятии

Обучение состоится с 21 по 26 июня в центр «Мой Бизнес» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.

Для участия необходима регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/obuchayushchaya-programma-shkola-predprinimatelstva-ot-ao-korporats...

Организатором проведения мероприятия является центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.

 

Фото: Минпромторг Бурятии

Теги
мой бизнес школа предпринимательства Бурятия минпромторг бурятии

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