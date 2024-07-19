Экономика и бизнес 19.07.2024 в 14:10

В Бурятии посчитали всех телят, ягнят и жеребят

В хозяйствах республики завершилась расплодная кампания
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии посчитали всех телят, ягнят и жеребят

На фермах Бурятии успешно завершилась расплодная кампания. В неё вошли 172,4 тыс. коров и нетелей, свыше 171,7 тыс. овцематок и козоматок, также 29,8 тыс. кобылиц.

Кампания по приему приплода сельскохозяйственных животных длится с февраля по июль, в молочном скотоводстве окончательные цифры будут известны в конце года. Больше всего телят получили хозяйства Джидинского района – 23,4 тыс. голов. Жеребят больше всего родилось в Закаменском районе - 3,7 тыс. голов. А ягнят больше всех - в хозяйствах Селенгинского района - 27,1 тыс. голов;

По данным районов в хозяйствах всех категорий получено:

- 143,9 тыс. голов телят (выход приплода в расчете на 100 коров и нетелей - 83,5%). Наибольший приплод КРС получили хозяйства Джидинского района – 23,4 тыс. голов;

- 146,9 тыс. голов ягнят (выход приплода 85,6%). Наибольшее количество ягнят получили в хозяйствах Селенгинского района – 27,1 тыс. голов;

- 24,7 тыс. голов жеребят (выход приплода 82,9%). Наибольшее количество жеребят получили в хозяйствах Закаменского района – 3,7 тыс. голов.

Наибольшее количество маточного поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в хозяйствах Джидинского, Закаменского, Бичурского, Мухоршибирского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Кяхтинского, Еравнинского районов.

- Расплодная кампания крупного рогатого скота, овец, коз и лошадей завершена. Теперь главная задача животноводов – сохранить народившийся молодняк. Для этого в хозяйствах с осени создан необходимый запас кормов, заранее подготовлены ветпрепараты и средства ухода за животными, - отметил зампред правительства-министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

В этом году предусмотрена господдержка на содержание общего маточного поголовья коров, овец, коз и лошадей товарного и племенного сектора в размере 190,2 млн рублей, - добавили в минсельхозе Бурятии.

 

Фото: Номер один

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