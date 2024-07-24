Экономика и бизнес 24.07.2024 в 08:51

Семейный скандал в Wildberries пока не отразился на работе маркетплейса в Бурятии

В республике почти 200 точек выдачи товара работают в прежнем режиме
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Текст: Иван Иванов
Семейный скандал в Wildberries пока не отразился на работе маркетплейса в Бурятии
Сообщения о рейдерском захвате компании Wildberries не соответствуют действительности, заявила основательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Ранее 23 июля глава Чечни Рамазан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с ее супругом Владиславом Бакальчуком, в котором они обсуждают якобы неправомерный перевод активов маркетплейса «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor, сообщают «Ведомости».

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», – написала Бакальчук в своем Telegram-канале. Пост она сопроводила фотографией с презентации, на которой есть и ее супруг. Бакальчук пояснила, что это является доказательством ее слов.

В пресс-службе компании также заявили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме.

«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», – говорится в сообщении.

Заявление основательницы Wildberries появилось в ответ на опубликованную Кадыровым видеозапись. На ней Владислав Бакальчук утверждает, что его супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», которая якобы выводит активы. Кадыров в ответ говорит, что это «откровенный и наглый рейдерский захват», а его «рычаги» находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещает другу помочь вернуть в семью жену и «защитить законный бизнес». По словам Кадырова, вопросом займется депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

В Бурятии от решения вопроса собственности у разводящихся супругов маркетплейса зависит многое. В регионе число пунктов доставки товаров компании достигло уже почти 200 точек.

Напомним, в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов встречался с Татьяной Бакальчук. В ходе общения он предложил генеральному директору Wildberries рассмотреть возможность создания логистического комплекса на территории республики.

Фото: «Номер один»
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