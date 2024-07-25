Экономика и бизнес 25.07.2024 в 12:03

В Бурятии поздравили работников торговли и общепита

В этих сферах заняты более 55 тысяч жителей республики
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии поздравили работников торговли и общепита
В Бурятии накануне Дня торговли сотрудников торговых компаний и объектов общественного питания поздравили с профессиональным праздником. Участниками мероприятия стали более 270 сотрудников 40 предприятий торговли и общественного питания со всей республики. Для них был организован праздничный концерт и квиз-кубок.

- В республике торговля и общественное питание - интенсивно развивающаяся отрасль экономики. Об этом свидетельствуют торговые центры, фирменные объекты торговли, современные предприятия общественного питания. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а его результаты приносят радость и удовлетворение всем жителям Республики Бурятия! - поздравил работников торговли зампред правительства РБ Иван Альхеев.


Более 60 сотрудников отрасли награждены благодарственными письмами главы Бурятии, почетными грамотами и благодарностями правительства и минпромторга РБ. Также отметили лучших сотрудников в номинациях: «Лучший кассир/продавец», «Лучший повар/официант», «Лучший кладовщик».


- Сфера торговли и общественного питания - одна из важнейших в экономике Бурятии. Она способствует пополнению республиканского бюджета и создает новые рабочие места. С каждым годом в нашей республике увеличивается количество объектов торговли и общественного питания, растет ассортимент продукции, расширяется география деятельности наших предпринимателей, - добавил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.


Как отметили в минпромторге, сейчас в республике работает свыше 6 тысяч торговых объектов и 3 тысячи объектов общественного питания. В этот профессиональный праздник поздравления принимают более 55 тысяч жителей Бурятии.

Фото: минпромторг Бурятии
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