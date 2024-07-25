В Бурятии поддержат переработчиков молока

С 22 июля 2024 года в Бурятии стартовал отбор заявок для получения субсидии на закуп молока-сырья в личных подсобных хозяйствах республики. Процедура отбора продлится до 01 августа.

Получить субсидию могут организации и индивидуальные предприниматели республики.

Господдержка позволит молокоперерабатывающим предприятиям увеличить объемы закупаемого молока-сырья у населения и тем самым увеличить производство молочной продукции.

- Субсидия в 2024 году предоставляется за счет республиканского бюджета в размере 20% (6,69 рублей) от средней цены реализации производителями молока-сырья за 1 килограмм. Всего на мероприятие выделено из местного бюджета 4,89 млн. рублей. Соответствующее объявление появилось в ГИИС «Электронный бюджет» по республике Бурятия, - сообщила Людмила Селицкая, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Бурятии.

Как сообщил Бурятстат, по итогам 2023 года средняя цена реализации производителей молока-сырья составила 33,47 руб. за 1 кг, что на 31 процент выше цены за 2022 год (25,39 руб.).

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