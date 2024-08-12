На ВЭФ-2024 обсудят глобальные вызовы, технологии независимости и ключевые вопросы развития макрорегиона

Стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума–2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.- Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка президента России Владимира Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом. Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Для этого разрабатываются и внедряются уникальные меры поддержки, которые потом распространяются на другие территории страны. Уже девятый год результаты этого развития презентуются на Восточном экономическом форуме, который стал не только крупнейшей международной площадкой для проведения встреч с ведущими российскими компаниями и зарубежными партнерами, но и одним из инструментов качественного изменения условий жизни на Дальнем Востоке и в Арктике, – отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков. В рамках блока «Новые контуры международного сотрудничества» участники обсудят глобальные вызовы, которые стоят перед Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, роль ШОС и БРИКС в строительстве многополярного мира, инвестиционное взаимодействие, вопросы климатической повестки и многие другие темы.В трек «Технологии независимости» входят сессии, посвященные экономике данных и цифровой трансформации государств, модернизации производств, искусственному интеллекту, новой энергетике и прочим вопросам.Развитие мировой торговли и инвестиций, вопросы денежно-кредитной политики и интеллектуальной собственности будут в центре внимания экспертов направления «Финансовая система ценностей».В рамках трека «Транспорт и логистика: новые маршруты» обсудят перспективы Северного морского пути, сотрудничество в сфере логистики, развитие международных транспортных коридоров, а также повышение связанности регионов ДФО.Совершенствование преференциальных режимов, условий для малого бизнеса и мер поддержки населения, а также развитие перспективных направлений экономики макрорегиона будут рассматриваться участниками блока «Россия дальневосточная».В рамках направления «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» обсудят новые технологии жилищного строительства, современные транспортные системы, цифровизацию городов и развитие комфортной среды.Блок «Люди, образование и патриотизм» будет посвящен сохранению традиционных семейных ценностей, новым тенденциям в среднем и высшем образовании, патриотическому воспитанию и поддержке культуры коренных народов.Программа форума также включает бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.В стартовый день Восточного экономического форума состоится второй Международный форум «День сокола». Кроме того, запланированы Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также молодежная программа Дня будущего.Регионы ДФО по традиции представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3-8 сентября. Бурятия представит экспозицию «Байкал. Бурятия. Место силы». Крыша павильона будет оформлена в стиле буддийского дугана. В традиционной юрте можно будет поиграть в национальные игры. В честь трехсотлетнего юбилея Кяхты создана инсталляция торговых кяхтинских рядов.- Посетители увидят вертолет Улан-Удэнского авиазавода, медицинские разработки Приборостроительного объединения, биотехнологическую кожу от «Шэнэскин», коллекцию украшений из белого нефрита Oriental Way, продукцию в этно-стиле от ремесленников республики. Познакомятся с уникальными для Дальнего Востока проектами производства мясокостной муки и коллагена, рапсового масла, самым большим тепличным комплексом. И конечно же, мы покажем богатства природы, культуры и традиций нашего региона, – отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов.Общий акцент экспозиции Бурятии будет сделан на экологическом туризме и развитии заповедных территорий. Галерея ремесленников Бурятии традиционно представит многообразие товаров в этническом стиле из природных байкальских материалов. Зона дегустаций представит многообразие вкусов республики.Фото: пресс-служба правительства РБ