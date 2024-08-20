В Бурятии набирают участников в «Школу фермера»

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурсный отбор участников нового потока образовательного проекта «Школа фермера» по направлению «Мясное и молочное скотоводство» (возрастное ограничение 18+).

Туда приглашаются молодые предприниматели, фермеры, работники сельского хозяйства и все неравнодушные, кто хочет развивать мясное и молочное производство в Бурятии.

Обучение начнется с 16 сентября 2024 года на площадке Института непрерывного образования БГСХА.



Для участия в конкурсе нужно направить заявку, эссе и презентацию и/или видеоролик проекта, согласие на обработку персональных данных в срок до 06 сентября 2024 года (включительно) на электронную почту fermer-03@internet.ru.



- Зачисление граждан Российской Федерации, закончивших военную службу в зоне специальной военной операции (демобилизованных и комиссованных участников СВО, участников боевых действий), осуществляется вне конкурсного отбора, - отметили в минсельхозе РБ.

Подробнее о «Школе фермера» на сайте минсельхоза Бурятии.

Тел. для справок: 8(3012) 43-30-97 (пн-пт, с 9-00 до 18-00).

Возрастное ограничение 18+









Фото: Номер один