Экономика и бизнес 20.08.2024 в 16:36

В Бурятии набирают участников в «Школу фермера»

Обучение начнется с 16 сентября в БГСХА
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии набирают участников в «Школу фермера»

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурсный отбор участников нового потока образовательного проекта «Школа фермера» по направлению «Мясное и молочное скотоводство» (возрастное ограничение 18+).

Туда приглашаются молодые предприниматели, фермеры, работники сельского хозяйства и все неравнодушные, кто хочет развивать мясное и молочное производство в Бурятии.

Обучение начнется с 16 сентября 2024 года на площадке Института непрерывного образования БГСХА.

Для участия в конкурсе нужно направить заявку, эссе и презентацию и/или видеоролик проекта, согласие на обработку персональных данных в срок до 06 сентября 2024 года (включительно) на электронную почту fermer-03@internet.ru.

- Зачисление граждан Российской Федерации, закончивших военную службу в зоне специальной военной операции (демобилизованных и комиссованных участников СВО, участников боевых действий), осуществляется вне конкурсного отбора, - отметили в минсельхозе РБ.

Подробнее о «Школе фермера» на сайте минсельхоза Бурятии.

Тел. для справок: 8(3012) 43-30-97 (пн-пт, с 9-00 до 18-00).

Возрастное ограничение 18+



Фото: Номер один

Теги
минсельхоз Бурятии фермеры сельское хозяйство

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