В Бурятии торжественно запустили Озёрный ГОК

- Вклад государства и вклад в Бурятии в этот проект большой. И сам проект очень большой. Озерное полиметаллическое месторождение было открыто ещё в 1961 году. Оно входит в десятку крупнейших цинковых месторождений в мире по объёмам запасов и качеству руды. Но месторождение долго не разрабатывалось из-за отсутствия технологий и удалённости от инфраструктуры. У проекта сложная история, за него уже дважды брались, потом останавливались. Компания провела большую работу для того, чтобы подобрать технологии, которые могут обеспечить экономическую эффективность проекта. Запуск Озерного ГОКа вносит свой вклад в обеспечение экономического суверенитета государства и является совершенно новой страницей в промышленной истории не только страны, но и всего мира. После выхода на производственные мощности предприятие обеспечит рабочими местами более 1200 человек. Очень хорошо, когда помощь бюджета, помощь правительства Российской Федерации дает возможность реализовать такой большой и важный для Дальнего Востока и всей России проект, – сказал Юрий Трутнев.





«После выхода на проектные мощности предприятие станет крупнейшим в России и пятым в мире производителем цинкового концентрата. Мы получаем ещё одного промышленного флагмана на Дальнем Востоке, который на долгие годы обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие региона», - заявил он.













В Бурятии состоялся запуск горно-обогатительного комбината «Озёрный». Торжественная церемония прошла в рамках Восточного экономического форума – 2024. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, а также представители предприятия.После выхода на плановую мощность в 2025 году Озёрный ГОК ежегодно будет перерабатывать до 6 миллионов тонн руды, а объёмы продукции составят до 600 тысяч тонн цинкового и до 82 тысяч тонн свинцового концентратов.Реализация такого масштабного проекта в сжатые сроки стала возможной благодаря привлечению институтов проектного финансирования и беспрецедентной государственной поддержке.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что строительство Озерного горно-обогатительного комбината – крупнейший инвестиционный проект Бурятии с объёмом вложений свыше 100 млрд рублей.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что строительство Озерного ГОКа в Еравнинском районе – долгожданный и значимый для республики проект.- Озерный ГОК - это новое предприятие, новая отрасль, новые рабочие места, новая жизнь для Еравнинского района. Да и вся наша республика почувствует эффект от этого проекта, - сказал глава.Гендиректор ООО «Озерное» Владислав Свиблов напомнил, что компания приступила к строительству ГОКа в 2019 году.- Мы провели большую работу: масштабные технологические исследования, подбор методик обогащения, контрактацию и изготовление необходимого оборудования. Сегодня с уверенностью можно сказать, что технологическая схема Озёрного, где в числе прочего используются высокопроизводительные флотомашины российского производства, на данный момент является уникальной и позволяет получать из упорных руд месторождения качественные товарные концентраты с высоким извлечением, - рассказал бизнесмен.На Озерном ГОКе введены в эксплуатацию ключевые объекты производственной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Предприятие первым в республике получило комплексное экологическое разрешение, подтверждающее работу по самым высоким экологическим стандартам и технологиям в области охраны окружающей среды.Фото: пресс-служба правительства Бурятии