Экономика и бизнес 06.09.2024 в 16:53

Абоненты МТС в Бурятии смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера

Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду
A- A+
Текст: Иван Иванов
Абоненты МТС в Бурятии смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера
Цифровая экосистема МТС первой среди российских операторов совместно с Яндексом запустила функцию звонков через Яндекс Станцию. Теперь абоненты МТС Республики Бурятия смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы.

Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок через Яндекс Станцию не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с вашего номера.

При поступлении входящего вызова, виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Принять входящий вызов можно с помощью команды виртуальному помощнику. Пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.

Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса (кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X – в будущем звонки на телефонные номера могут появиться и на этих устройствах). Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения “Дом с Алисой”. Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.

По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.

Фото: freepik.com
Теги
связь

Все новости

В Бурятии придумали познавательную игру-бродилку для детей
06.09.2024 в 16:59
Абоненты МТС в Бурятии смогут звонить через Яндекс Станцию на телефонные номера
06.09.2024 в 16:53
Скучный серый на яркий желтый: в Бурятии сменят цвет домов
06.09.2024 в 16:15
В Улан-Удэ открыли первую детскую модельную библиотеку
06.09.2024 в 16:10
«Я был — ничейный, теперь — ваш»
06.09.2024 в 16:00
Двое жестоких убийц из Бурятии ждут оглашения приговора
06.09.2024 в 15:37
В Бурятии резко испортится погода
06.09.2024 в 15:12
Семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов
06.09.2024 в 15:02
Житель Бурятии зарезал сожителя дочери
06.09.2024 в 14:57
Красную икру из Бурятии разрешат вывозить в неограниченном количестве
06.09.2024 в 14:06
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Атомная станция может появиться поблизости от Бурятии
Идею обеспечить Дальний Восток атомной энергией выдвинул Владимир Путин
06.09.2024 в 12:40
БАМ сделают двухпутным и полностью электрифицируют
Такую задачу поставил президент России Владимир Путин
06.09.2024 в 11:54
Самолет «Байкал» застопорился из-за винта
Полпред президента в ДФО раскритиковал разработчиков нового «кукурузника»
06.09.2024 в 09:47
В Бурятии навоз свиней превратят в электричество
Электростанции на биогазе появится в Заиграевском районе, где расположен свинокомплекс
05.09.2024 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru