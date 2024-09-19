Экономика и бизнес 19.09.2024 в 13:16

Предпринимателей Бурятии приглашают на бизнес миссию в Узбекистан

Заявки нужно успеть подать до 26 сентября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предпринимателей Бурятии приглашают на бизнес миссию в Узбекистан

В период с 25 по 26 ноября 2024 года АО «Российский экспортный центр» организует деловую миссию в сфере химической и фармацевтической продукции в Узбекистане, которая пройдет в г. Ташкент.

- К участию в мероприятии приглашаются бурятские производители и поставщики химической и фармацевтической продукции, которые активно развивают экспортные каналы сбыта или планируют начать экспортную деятельность, - уточнили в Центре поддержки экспорта Бурятии.

Российский экспортный центр предоставит возможность участникам из России провести в рамках участия целевые переговоры с иностранными байерами, выразившими заинтересованность в приобретении их продукции.

Переговоры организуются только в случае взаимного интереса экспортера и потенциального покупателя в удобное для участников время.


АО РЭЦ оплачивает:

- 100% затрат по аренде выставочных площадей;

- 100% затрат по застройке площадей для обеспечения деловых мероприятий;

- 100% затрат по обеспечению администрирования международных мероприятий и организации деловых мероприятий, в том числе затраты по оплате регистрационных сборов за участников;


Для подачи документов на участие в мероприятии необходимо:

1. Зарегистрироваться/авторизоваться в личном кабинете экспортера на портале «Мой экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/);

2. Убедиться, что у организации есть УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись) с возможностью подписания документов в Web[1]браузере (plug-in);

3. пройти авторизацию в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/);

4.Найти соответствующее мероприятие на сайте: https://myexport.exportcenter.ru/events/;

5. Заполнить анкетные данные и отправить заявку на рассмотрение, подписав ее, используя УКЭП;

6. получить по электронной почте уведомление о результате рассмотрения заявки;

7. Подписать соглашение об участии, используя УКЭП, в личном кабинете экспортёра на портале «Мой Экспорт» (https://myexport.exportcenter.ru/events/).


Требования к компаниям:

- Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;

- Готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании;

 -  На момент подачи заявки у заявителя должны отсутствовать просроченные неисполненные обязательства по ранее заключенным соглашениям об участии в мероприятии. В частности, должны быть подписаны протоколы об участии в мероприятии, сданы отчеты об участии в мероприятии, по которым наступил срок их предоставления. В противном случае, в соответствии с требованиями Правил, в отношении новых заявок будет вынесено отрицательное решение, - отметили организаторы поездки.

Контактное лицо по вопросам организации деловой миссии – старший эксперт по администрированию конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Ткаченко Татьяна Владимировна (эл. почта t.tkachenko@exportcenter.ru).

Регистрация на данное мероприятие будет открыта до 26 сентября 2024 года.

Мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

 

Фото: loon.site

 

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