«Все по закону и науке»

- Александр Сергеевич, нынешним летом на предприятии прошел ряд проверок, организованных профильными надзорными ведомствами. Известно, что по их итогам свинокомплекс получил несколько замечаний, касающихся организации работы в части соблюдения природоохранного законодательства.

- На предприятии действительно работали надзорные органы. Однако ничего экстраординарного при этом не произошло: профильных специалистов ознакомили с деталями производства замкнутого цикла, провели их по всем производственным площадкам, предоставили всю запрашиваемую документацию и продемонстрировали действующую технологию переработки побочных продуктов животноводства.

- Как вы относитесь к полученным замечаниям?

- Мы относимся к ним конструктивно. Принцип взаимодействия «Сибагро» с контрольно-надзорными органами заключается в том, что компания рассматривает получаемую обратную связь в качестве повода для развития и совершенствования.

Холдинг старается выстроить содержательный диалог, позволяющий детально разобраться в нюансах быстро меняющегося законодательства и требований надзорного характера. Поэтому и конструктивные замечания рассматриваются внутри холдинга как элементы улучшения системы управления и организации производства.

Более того, компания сама инициирует этот диалог - к примеру, весной нынешнего года в Томске прошла экспертная сессия, посвященная наилучшим доступным технологиям в российском свиноводстве. Холдинг собрал за круглым столом авторитетных ученых, экологов, представителей отраслевых организаций, производственников со всей страны и, конечно же, пригласил специалистов Россельхознадзора и Росприроднадзора. При этом вопросы охраны окружающей среды заняли центральное место в экспертной сессии.

Вообще, в условиях постоянно меняющейся и ужесточающейся нормативной базы в области охраны окружающей среды обратная связь, причем в обоих направлениях, жизненно необходима. Именно благодаря ей государство и бизнес могут реализовывать принцип «не навреди» - как в отношении компонентов окружающей среды, так и применительно к экономике. Тем более что в нашем случае речь идет не о чем-нибудь, а о продовольственной безопасности огромного макрорегиона.

- И все-таки есть ли риски для окружающей среды?

- Отвечу в официальном ключе. Важно понимать, что любое производство предполагает воздействие на окружающую среду - в той или иной степени оно неизбежно. Вопрос заключается в том, насколько рациональным при этом является использование природных ресурсов и каким образом предприятие подходит к минимизации этого воздействия.

На практике все устроено так, что всякая производственная деятельность тщательно регулируется природоохранным законодательством, при этом основным показателем является отсутствие превышений ПДК. Однако нюанс заключается в том, что значения, полученные контрольно-надзорными органами, могут в итоге трактоваться по-разному, то есть в зависимости от того, каким документом руководствуются специалисты.

- А если менее официально?

- Если так, то, судя по всему, у кого-то могло возникнуть желание поспекулировать на неоднозначности трактовок, примененных в обнародованных документах.

Давайте рассуждать логически. Предприятие работает далеко не первый год, и проверяют его на систематической основе: часто, регулярно и тщательно. И если согласиться с мнением наших «критиков», то получится, что контрольно-надзорные органы годами не могли выявить эти самые «вопиющие нарушения». Что, конечно же, абсолютно невозможно.

Знающие люди осознают, что риск-ориентированный подход, реализуемый на уровне государственной политики в сфере контроля, позволяет оперативно и системно выявлять предприятия, игнорирующие природоохранное законодательство. И лучше всего это понимают представители контрольно-надзорных органов, которые не стали официально комментировать и транслировать те выводы, к которым оказались склонны некоторые лица.

Факты - упрямая вещь. Начиная с 2017 года «Сибагро» постоянно проводит эксперименты по выявлению самых эффективных микробиологических препаратов, позволяющих сократить периоды разложения органики и уменьшить нагрузку на атмосферный воздух. Уже сейчас на предприятиях компании применяются препараты, показавшие наилучшие результаты, однако холдинг не собирается останавливаться на достигнутом.

Если говорить про общие масштабы природоохранной деятельности предприятия, то на финансирование экологических решений в производстве за 2023 - 2024 гг. направлено более 164 млн рублей. Также Восточно-Сибирский вкладывает средства в экологические проекты для населения, в том числе по направлению создания образовательных площадок для детей - мини-метеостанций, эколабораторий и прочих объектов.

Также следует отметить, что в августе наше предприятие стало победителем номинации «Ответственный экспортер ESG (крупный бизнес)» общероссийского конкурса «Экспортер года». Столь высокая оценка свидетельствует о том, что свинокомплекс не зря удостоен высшего статуса биологической безопасности и тщательно соблюдает все санитарные и экологические требования.





На фото: Уборочная кампания на предприятии. Укос зеленой массы кормовой культуры





- Но ведь дыма без огня не бывает…

- Попробую прояснить ситуацию на примере обращения с побочными продуктами животноводства (ППЖ). Это относительно новый официальный термин, поэтому неспециалисту достаточно сложно понять, о чем идет речь и как все это регулируется. На уровне поверхностного восприятия может бытовать мнение, что свиной навоз вывозится в произвольном порядке – куда захотели, туда и отправили. По факту это технологически сложный и, что самое главное, очень важный процесс, являющийся необходимым звеном в замкнутом производственном цикле предприятия.

Нужно понимать, что мы действуем в строгом соответствии с законом о ППЖ, поэтому свиной навоз не используется в необработанном виде. На практике стоки выдерживаются в герметичных прудах-накопителях и проходят несколько этапов обработки и переработки. Спустя определенный и достаточно продолжительный срок независимая аккредитованная лаборатория проводит целый комплекс испытаний, предписанных надзорными органами. И только после положительного заключения экспертизы о соответствии санитарным, ветеринарным, эпидемиологическим, гигиеническим и экологическим требованиям полученные удобрения могут быть использованы по назначению.

- То есть все риски находятся под контролем?

- На свинокомплексе организована многоуровневая система мониторинга и управления процессами по обращению с ППЖ. К примеру, все действующие в этой сфере правила и требования законодательства были отражены во внутренних документах в виде регламентов, инструкций, положений и технических условий. Контроль за их обязательным исполнением осуществляется по нескольким направлениям, при этом мы работаем на упреждение и непрерывно обучаем персонал с целью исключить ошибки в действиях работников. Поэтому да, можно утверждать, что мы полностью контролируем процесс и минимизируем риски.

- Вопрос может заключаться в том, нужны ли вообще эти удобрения.

- Эффективность и безопасность удобрений, полученных на основе ППЖ, доказаны наукой и подтверждена на практике. Если говорить о непосредственном опыте подразделений «Сибагро», то даже в регионах со сложным климатом и коротким сезоном предприятия, применяющие органику, добиваются практически южных показателей урожайности зерновых. Затем на кормах из этого зерна выращивают животных, и качеству полученного мяса никаких претензий нет, как и к здоровью поголовья.





Фото: представлено Восточно-Сибирским свинокомплексом