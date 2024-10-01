Бизнесмен из Бурятии обманул своего партнера почти на 4 миллиона

Предприниматель из Бурятии получил груз из разных городов России, но за услугу по перевозке груза решил не оплачивать. Экспедитор пытался вразумить партнера, но в итоге обратился в суд. Через службу судебных приставов было взыскано 3,7 млн. руб.

Между организациями был заключен договор, согласно которому экспедитор обязуется выполнить или организовать выполнение услуг по перевозке грузов. На основании заявок, заключенных в рамках договора, грузы доставлялись из Уссурийска, Ставрополя, Челябинской области. Вот только заказчик оплатил лишь часть суммы за оказанные услуги. Экспедитор пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, но претензия о погашении задолженности была оставлена заказчиком без ответа. Решать вопрос по возврату задолженности пришлось в через суд.

После вынесения судебного решения о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы задолженности в размере 3,7 миллиона рублей исполнительный документ был направлен в Службу судебных приставов Республики Бурятия для принудительного взыскания.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о том, что при неисполнении требований исполнительного документа в пятидневный срок будет применена штрафная санкция: взыскания исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга. Помимо этого, неплательщику также грозят меры принудительного исполнения и ограничительного характера. Предприниматель не стал усугублять ситуацию и в установленный срок выплатил задолженность в полном объеме.

Фото: loon.site