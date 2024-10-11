Экономика и бизнес 11.10.2024 в 06:00
К продукции авиазавода в Улан-Удэ возникли вопросы
Компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» возмутилась купленным вертолетом
Текст: Петр Санжиев
Несколько лет назад в болотах Западной Сибири сгинул груз АО «Томскнефть». Его перевозили по воздуху. Обследование болотистого участка, куда, исходя из траектории падения, он мог бы приземлиться, увы, не принесло результата.
Тяжелая потеря
Груз перевозили с помощью вертолета по маршруту «Посадочная площадка «Лугинецкое» – посадочная площадка «Игол-Центральный».
Потеря была тяжелой, свыше 2300 кг. Из чего состоял груз, не очень понятно, но, упав с высоты, он пробил толщу болота и оказался на дне. После неудачной перевозки в «Томскнефти» несколько огорчились и подали в суд на оплошавшего перевозчика.
Последним было АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Нефтяники через суд взыскали с транспортной компании свои убытки, возникшие в результате утери груза, – 1,4 млн рублей.
А сейчас перевозчик решил взыскать уже свои убытки с АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Ведь вертолет, на котором транспортировали груз, произведен на этом предприятии. Против УУАЗа подали иск.
Размер имел значение
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» указали, что в рамках разбирательства с «Томскнефтью», которое транспортная компания проиграла, «установлено, что утеря груза произошла по причине обрыва внешней подвески вертолета, имевшей производственный брак…». Поэтому «ютэйровцы» посчитали, что именно улан-удэнское предприятие-изготовитель должно возместить деньги, отданные ими нефтяникам.
Но УААЗ не согласился с такой позицией.
Завод полагал, что выводы расследования авиационного инцидента, описанного в решении того суда, являются спорными и не свидетельствуют о наличии его вины в возникновении у истца убытков на 1,4 млн рублей.
Ответчик полагал, что без заключения эксперта достоверно установить причинно-следственную связь между производственным дефектом подвески и понесенными убытками истца не представляется возможным.
Кроме того, авиазавод упирал на то, что гарантийные сроки эксплуатации наружной подвески, замка с вертлюгом, произведенных в 2009 году, на момент авиаинцидента истекли. Авиазавод даже предпринял попытку привлечь к делу разработчика конструкторской документации – АО «НЦВ Миль и Камов», но суд данное ходатайство отклонил.
Столкнувшись с таким противодействием, «ютэйровцы» категорически стали настаивать на том, что факт производственного брака частей вертолета, в результате которого и произошел обрыв подвески с грузом во время перевозки, подтвержден. Одним словом, нашла коса на камень. Никто не хотел уступать.
Злополучный вертолет входил в партию «вертушек», которые авиазавод в свое время обязался поставить ООО «ЮТэйр-Лизинг». Затем лизинговая компания присоединилась к АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и «услуговая» компания стала ее правопреемником.
Та партия была внушительной – 20 гражданских вертолетов в транспортном варианте с основными комплектующими изделиями. Покупатель согласился заплатить за них 3,7 млрд рублей.
«В рамках указанного договора ответчик (продавец) поставил истцу (покупателю) вертолеты и дополнительное оборудование к ним, в частности, вертолет Ми-8АМТ RA-22493, а также внешнюю подвеску, что сторонами не оспорено, подтверждается актами сдачи-приемки», - установила бурятская Фемида.
В полете и случился обрыв внешней подвески, к которой был прикреплен груз.
В материалах расследования авиационного инцидента указано, что обрыв наружной подвески произошел из-за выкручивания траверсы из гайки-поршня весоизмерителя.
«Выкручивание траверсы из гайки-поршня произошло в результате выхода ограничителей траверсы за пределы стенок пазов в кронштейне-цилиндре из-за неправильного подбора размера предохранительной втулки по фактическим размерам указанных деталей в процессе изготовления устройства при уменьшении в процессе эксплуатации объема жидкости в камере весоизмерителя до значения 20 миллилитров. Дефект носит производственный характер», - также отмечено при расследовании инцидента над сибирскими болотами.
Как следовало из паспорта изделия (подвески наружной с весоизмерителем), которое так сильно подвело «ютэйровцев», завод-изготовитель установил назначенный ресурс на 12 000 применений в течение 25 лет.
«Дата изготовления изделия – 2009 год. Вина завода-изготовителя в возникновении недостатков установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от 13 октября 2021 года на основании материалов дела, в том числе выводов отчета по результатам расследования авиационного инцидента», - констатировал суд, подчеркнув, что срок службы изделия, который гарантировал завод, вовсе не истек.
Проигрыш за проигрышем
С Улан-Удэнского авиазавода взыскали 1,4 млн рублей плюс госпошлину. Но УУАЗ упорно судится и уже проиграл в апелляционной инстанции. Там произошла забавная история. Завод пропустил срок на подачу «апелляшки» и ходатайствовал о восстановлении срока.
Пропуск был объяснен тем, что «…на предприятии периодически проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности информационных систем с ограничением доступа к интернету». То есть ведут борьбу с хакерами.
Сейчас УУАЗ сражается уже в суде третьей инстанции. Победит ли? Сомневаемся. Но если победит, то это станет неожиданностью. Как сход подвески с грузом над болотами.
Фото: «Номер один»
Тяжелая потеря
Груз перевозили с помощью вертолета по маршруту «Посадочная площадка «Лугинецкое» – посадочная площадка «Игол-Центральный».
Потеря была тяжелой, свыше 2300 кг. Из чего состоял груз, не очень понятно, но, упав с высоты, он пробил толщу болота и оказался на дне. После неудачной перевозки в «Томскнефти» несколько огорчились и подали в суд на оплошавшего перевозчика.
Последним было АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Нефтяники через суд взыскали с транспортной компании свои убытки, возникшие в результате утери груза, – 1,4 млн рублей.
А сейчас перевозчик решил взыскать уже свои убытки с АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Ведь вертолет, на котором транспортировали груз, произведен на этом предприятии. Против УУАЗа подали иск.
Размер имел значение
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» указали, что в рамках разбирательства с «Томскнефтью», которое транспортная компания проиграла, «установлено, что утеря груза произошла по причине обрыва внешней подвески вертолета, имевшей производственный брак…». Поэтому «ютэйровцы» посчитали, что именно улан-удэнское предприятие-изготовитель должно возместить деньги, отданные ими нефтяникам.
Но УААЗ не согласился с такой позицией.
Завод полагал, что выводы расследования авиационного инцидента, описанного в решении того суда, являются спорными и не свидетельствуют о наличии его вины в возникновении у истца убытков на 1,4 млн рублей.
Ответчик полагал, что без заключения эксперта достоверно установить причинно-следственную связь между производственным дефектом подвески и понесенными убытками истца не представляется возможным.
Кроме того, авиазавод упирал на то, что гарантийные сроки эксплуатации наружной подвески, замка с вертлюгом, произведенных в 2009 году, на момент авиаинцидента истекли. Авиазавод даже предпринял попытку привлечь к делу разработчика конструкторской документации – АО «НЦВ Миль и Камов», но суд данное ходатайство отклонил.
Столкнувшись с таким противодействием, «ютэйровцы» категорически стали настаивать на том, что факт производственного брака частей вертолета, в результате которого и произошел обрыв подвески с грузом во время перевозки, подтвержден. Одним словом, нашла коса на камень. Никто не хотел уступать.
Злополучный вертолет входил в партию «вертушек», которые авиазавод в свое время обязался поставить ООО «ЮТэйр-Лизинг». Затем лизинговая компания присоединилась к АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и «услуговая» компания стала ее правопреемником.
Та партия была внушительной – 20 гражданских вертолетов в транспортном варианте с основными комплектующими изделиями. Покупатель согласился заплатить за них 3,7 млрд рублей.
«В рамках указанного договора ответчик (продавец) поставил истцу (покупателю) вертолеты и дополнительное оборудование к ним, в частности, вертолет Ми-8АМТ RA-22493, а также внешнюю подвеску, что сторонами не оспорено, подтверждается актами сдачи-приемки», - установила бурятская Фемида.
В полете и случился обрыв внешней подвески, к которой был прикреплен груз.
В материалах расследования авиационного инцидента указано, что обрыв наружной подвески произошел из-за выкручивания траверсы из гайки-поршня весоизмерителя.
«Выкручивание траверсы из гайки-поршня произошло в результате выхода ограничителей траверсы за пределы стенок пазов в кронштейне-цилиндре из-за неправильного подбора размера предохранительной втулки по фактическим размерам указанных деталей в процессе изготовления устройства при уменьшении в процессе эксплуатации объема жидкости в камере весоизмерителя до значения 20 миллилитров. Дефект носит производственный характер», - также отмечено при расследовании инцидента над сибирскими болотами.
Как следовало из паспорта изделия (подвески наружной с весоизмерителем), которое так сильно подвело «ютэйровцев», завод-изготовитель установил назначенный ресурс на 12 000 применений в течение 25 лет.
«Дата изготовления изделия – 2009 год. Вина завода-изготовителя в возникновении недостатков установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от 13 октября 2021 года на основании материалов дела, в том числе выводов отчета по результатам расследования авиационного инцидента», - констатировал суд, подчеркнув, что срок службы изделия, который гарантировал завод, вовсе не истек.
Проигрыш за проигрышем
С Улан-Удэнского авиазавода взыскали 1,4 млн рублей плюс госпошлину. Но УУАЗ упорно судится и уже проиграл в апелляционной инстанции. Там произошла забавная история. Завод пропустил срок на подачу «апелляшки» и ходатайствовал о восстановлении срока.
Пропуск был объяснен тем, что «…на предприятии периодически проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности информационных систем с ограничением доступа к интернету». То есть ведут борьбу с хакерами.
Сейчас УУАЗ сражается уже в суде третьей инстанции. Победит ли? Сомневаемся. Но если победит, то это станет неожиданностью. Как сход подвески с грузом над болотами.
Фото: «Номер один»
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