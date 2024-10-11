К продукции авиазавода в Улан-Удэ возникли вопросы

Несколько лет назад в болотах Западной Сибири сгинул груз АО «Томскнефть». Его перевозили по воздуху. Обследование болотистого участка, куда, исходя из траектории падения, он мог бы приземлиться, увы, не принесло результата.Груз перевозили с помощью вертолета по маршруту «Посадочная площадка «Лугинецкое» – посадочная площадка «Игол-Центральный».Потеря была тяжелой, свыше 2300 кг. Из чего состоял груз, не очень понятно, но, упав с высоты, он пробил толщу болота и оказался на дне. После неудачной перевозки в «Томскнефти» несколько огорчились и подали в суд на оплошавшего перевозчика.Последним было АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Нефтяники через суд взыскали с транспортной компании свои убытки, возникшие в результате утери груза, – 1,4 млн рублей.А сейчас перевозчик решил взыскать уже свои убытки с АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Ведь вертолет, на котором транспортировали груз, произведен на этом предприятии. Против УУАЗа подали иск.«ЮТэйр-Вертолетные услуги» указали, что в рамках разбирательства с «Томскнефтью», которое транспортная компания проиграла, «установлено, что утеря груза произошла по причине обрыва внешней подвески вертолета, имевшей производственный брак…». Поэтому «ютэйровцы» посчитали, что именно улан-удэнское предприятие-изготовитель должно возместить деньги, отданные ими нефтяникам.Но УААЗ не согласился с такой позицией.Завод полагал, что выводы расследования авиационного инцидента, описанного в решении того суда, являются спорными и не свидетельствуют о наличии его вины в возникновении у истца убытков на 1,4 млн рублей.Ответчик полагал, что без заключения эксперта достоверно установить причинно-следственную связь между производственным дефектом подвески и понесенными убытками истца не представляется возможным.Кроме того, авиазавод упирал на то, что гарантийные сроки эксплуатации наружной подвески, замка с вертлюгом, произведенных в 2009 году, на момент авиаинцидента истекли. Авиазавод даже предпринял попытку привлечь к делу разработчика конструкторской документации – АО «НЦВ Миль и Камов», но суд данное ходатайство отклонил.Столкнувшись с таким противодействием, «ютэйровцы» категорически стали настаивать на том, что факт производственного брака частей вертолета, в результате которого и произошел обрыв подвески с грузом во время перевозки, подтвержден. Одним словом, нашла коса на камень. Никто не хотел уступать.Злополучный вертолет входил в партию «вертушек», которые авиазавод в свое время обязался поставить ООО «ЮТэйр-Лизинг». Затем лизинговая компания присоединилась к АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и «услуговая» компания стала ее правопреемником.Та партия была внушительной – 20 гражданских вертолетов в транспортном варианте с основными комплектующими изделиями. Покупатель согласился заплатить за них 3,7 млрд рублей.«В рамках указанного договора ответчик (продавец) поставил истцу (покупателю) вертолеты и дополнительное оборудование к ним, в частности, вертолет Ми-8АМТ RA-22493, а также внешнюю подвеску, что сторонами не оспорено, подтверждается актами сдачи-приемки», - установила бурятская Фемида.В полете и случился обрыв внешней подвески, к которой был прикреплен груз.В материалах расследования авиационного инцидента указано, что обрыв наружной подвески произошел из-за выкручивания траверсы из гайки-поршня весоизмерителя.«Выкручивание траверсы из гайки-поршня произошло в результате выхода ограничителей траверсы за пределы стенок пазов в кронштейне-цилиндре из-за неправильного подбора размера предохранительной втулки по фактическим размерам указанных деталей в процессе изготовления устройства при уменьшении в процессе эксплуатации объема жидкости в камере весоизмерителя до значения 20 миллилитров. Дефект носит производственный характер», - также отмечено при расследовании инцидента над сибирскими болотами.Как следовало из паспорта изделия (подвески наружной с весоизмерителем), которое так сильно подвело «ютэйровцев», завод-изготовитель установил назначенный ресурс на 12 000 применений в течение 25 лет.«Дата изготовления изделия – 2009 год. Вина завода-изготовителя в возникновении недостатков установлена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Томской области от 13 октября 2021 года на основании материалов дела, в том числе выводов отчета по результатам расследования авиационного инцидента», - констатировал суд, подчеркнув, что срок службы изделия, который гарантировал завод, вовсе не истек.С Улан-Удэнского авиазавода взыскали 1,4 млн рублей плюс госпошлину. Но УУАЗ упорно судится и уже проиграл в апелляционной инстанции. Там произошла забавная история. Завод пропустил срок на подачу «апелляшки» и ходатайствовал о восстановлении срока.Пропуск был объяснен тем, что «…на предприятии периодически проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности информационных систем с ограничением доступа к интернету». То есть ведут борьбу с хакерами.Сейчас УУАЗ сражается уже в суде третьей инстанции. Победит ли? Сомневаемся. Но если победит, то это станет неожиданностью. Как сход подвески с грузом над болотами.Фото: «Номер один»