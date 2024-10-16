Электроснабжение Бурятии: вопросы и решения

Недавно назначенный на должность зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, профильные представители правительства и администрации г. Улан-Удэ, энергетического бизнеса встретились в пресс-клубе с республиканскими СМИ, чтобы обсудить положение дел на «электрическом» фронте.Евгений Луковников отметил, что у Улан-Удэ есть ряд направлений развития. В их числе первый в республике проект Комплексного развития территории в центре города (позднее будут еще два-три). Также намечено строительство здания Национального музея, театра «Байкал», общевузовского кампуса. Достаточно динамично строятся жилые комплексы в разных микрорайонах. Речь идет о более чем миллионе квадратных метров жилья, вместе с которым возведут соцобъекты. Одновременно идет реализация программы перевода частного сектора на электроотопление. Это требует развития инфраструктуры.«Мы видим, что в центре города проводится много работ как раз по реконструкции сетевого хозяйства. Естественно, будет строиться подстанция мощностью 32 мегаватта, которая позволит добавить мощности в центре города», - отметил на встрече зампред правительства.Развитие экономики региона в целом: открытие новых школ, садов и поликлиник, новых предприятий, в том числе таких энергоемких, как ГОК «Озерный», переход населения на электроотопление – все это привело к нехватке мощностей. При этом собственная генерация Бурятии вырабатывает достаточно электроэнергии для внутреннего потребления. Но в последнее время резерв республики стал уходить в соседний регион.«В декабре 2022 года у нас работала комиссия минэнерго, они увидели, что переток электроэнергии происходит уже не со стороны Иркутской области, а из Бурятии в Иркутскую область. Потому что потребление в Иркутской области очень большое, и это из-за майнинга», - заявил Евгений Луковников. – Сегодня минэнерго уже разрабатывает программу, смотрит, как урегулировать проблему на законодательном уровне. Запросили позицию регионов. Мы свою выразили: если майнинг будет влиять на жизнедеятельность региона, то, естественно, он должен быть ограничен. А в некоторых случаях и отключен. На территории республики мы майнинг ограничили».А ведь десятилетиями (в том числе на федеральном уровне) считалось, что республика всегда может положиться на мощную электрогенерацию Иркутской области. Поэтому много лет было невозможно убедить федералов, что ТЭЦ-2 в Улан-Удэ надо достраивать так, чтобы кроме тепла она генерировала еще и электроэнергию. В итоге Улан-Удэ и Бурятия дошли до грани «электрического голодания».Правительство республики уже не первый год работает над созданием источников резервирования электроэнергии.В первую очередь начата модернизация ТЭЦ-2, которая продлится до 2029 года. Начало выработки электричества на ней позволит создать резерв, который обеспечит и Улан-Удэ, и ближайшие районы.«ТЭЦ выиграла конкурс минэнерго - это нонсенс. Таких примеров очень и очень мало. Обычно его выигрывали ГРЭС или другие достаточно мощные источники электроэнергии», - отметил зампред.Также на два планируется увеличить количество энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС. ТГК-14 выиграла два конкурса на увеличение мощности не только теплогенерации, но и электрогенерации. Мастер-план развития Улан-Удэ включает и реконструкцию сетевого хозяйства. Программа перехода частного сектора города на электроотопление в рамках федерального проекта «Чистый воздух» также предусматривает полную реконструкцию сетевого хозяйства.Первый заместитель министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Владимир Кружихин сообщил, что на территории Бурятии развивается солнечная генерация. На сегодня построено шесть подстанций мощностью 115 мегаватт. Планируется построить еще две - Джидинскую и Новобичурскую СЭС мощностью 50 мегаватт.Сергей Козлов, директор «Бурятэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь»), признался СМИ, что прошлая зима была сложной. Больная тема - отключения электроэнергии из-за превышения потребителями тех объемов потребления, которые предусмотрены по договорам.«Люди очень активно переходят на электроотопление. Но инфраструктура, которая создана еще в советское время, те же трансформаторные подстанции проектировались без учета нагрузки по электроотоплению. Аварийность увеличилась», - выступил Сергей Козлов.Минувшей зимой перегрузки отмечались на 61 подстанции. Готовясь к зиме 2024 - 2025, «Бурятэнерго» предприняло шаги по повышению их мощности. Велось или дополнительное строительство, или замена трансформаторов на более мощные. В том числе путем рокировки: недостаточно мощный трансформатор перемещали на другую подстанцию, а оттуда брали более мощный и устанавливали вместо прежнего. Для этого проанализировали все подстанции в регионе, определив недозагруженные.Но покроет ли это потребность, предсказать сложно. «Есть застроенные территории, очень много. И среди потребителей наверняка кто-то дополнительно перешел на электроотопление», - констатировал директор «Бурятэнерго».У каждого дома и потребителя в республике есть порог потребления, о котором он в свое время заявил при заключении договора.«У человека, допустим, разрешенная мощность - 10 киловатт, а фактически потребляет 20. Раньше это были единичные случаи, но сейчас это прямо система», - сказал Сергей Козлов журналистам.Владимир Кружихин, первый заместитель министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, рассказал, что в декабре 2023 - январе 2024 года был три раза побит суточный рекорд потребления электроэнергии в республике за всю историю.В случае необходимости увеличения мощности энергетики просят потребителей подать заявку. Зачем? Зная, сколько планирует расходовать один дом, одна компания, сетевики вычислят, какая мощность нужна на каждой улице, каждому микрорайону. И тогда возможно исключить и падение напряжения, и аварии на подстанциях, и нехватку мощностей.А для нерадивых потребителей у энергетиков есть умные приборы учета, которые в случае превышения договорной нагрузки фиксируют это, и потребителя в таком случае просто отключают. А потом начинают выяснять, почему гражданин превысил порог.Поэтому по поручению главы Бурятии энергетики совместно с правительством республики разработали комплексную программу по повышению надежности энергоснабжения на пятилетний срок.Она утверждена и направлена в минэнерго. В Москве сделали ряд замечаний, ведется доработка программы.«Сейчас проводится работа над выделением дополнительных средств из федерального бюджета. Модернизация, необходимая для сетевого комплекса, требует приличных средств. Все прекрасно понимают, что затраты не могут быть полностью предусмотрены в рамках только тарифа. Поэтому нужна поддержка. Лично Алексей Самбуевич (Цыденов. - Прим. ред.) встречался с зампредом правительства Российской Федерации по этому поводу. Понимание есть, двигаемся в этом направлении», - сообщил Сергей Козлов прессе.Принятие программы позволит провести обновление в сетевом хозяйстве без удара по кошелькам жителей. Ведь есть еще фактор износа оборудования: 74% электрооборудования «Бурятэнерго» отработало свой срок. Речь идет, например, об усталости металла, в проводе даже расплетаются сами токопроводящие жилы.Нынешняя зима покажет, насколько эффективны предпринятые меры. На этом фоне активная работа по усилению электрогенерации, по развитию «электрической» инфраструктуры на местах крайне своевременна.Фото «Номер один»