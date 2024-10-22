«Бурятэнерго» вложили 600 миллионов рублей в подготовку энергосистемы к зиме, но этого недостаточно

В рамках подготовки энергосистемы к холодам специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» заменили 2 210 опор, 31 километр нового провода и отремонтировали 136 подстанций. Но для того, чтобы привести сети к нормативам и обеспечить безаварийную работу в условиях низких температур, этого мало.По оценкам специалистов, на обновление и модернизацию электросетей требуется инвестировать 17 млрд рублей. Включить такую сумму в тариф не представляется возможным, остается надеяться на участие в федеральных программах и поддержку власти.Ежегодно выделяемых же в рамках ремонтной программы «Бурятэнерго» средств хватает только на текущее поддержание работы энергообъектов.— Износ сетей в Бурятии составляет более 80%. В течение многих лет энергосистема работает в условиях хронического недофинансирования. Мы поддерживаем работоспособность электросетевого комплекса, но нагрузки с каждым годом растут, а износ увеличивается. Люди переходят на электроотопление, зачастую не уведомляя об этом энергетиков, в результате мы ежегодно в зимнее время сталкиваемся с дефицитом мощности. Чтобы решить проблемы кардинально требуется обновление энергосистемы: строительство новых подстанций, глубокая модернизация существующих. А на это требует дополнительно порядка 17,2 млрд рублей, которых у нас нет, — рассказал директор филиала Сергей Козлов.Ежегодно ремонтные работы проводятся во всех районах Бурятии, но в первую очередь средства направляются на те объекты, которые больше всего нуждаются в обновлении. Так, в Иволгинском районе энергетики сосредоточились на ремонте сетей в населенных пунктах Гурульба и Сотниково. Здесь проводилась замена опор и неизолированного провода на более безопасный самонесущий изолированный провод (СИП), что позволило повысить надежность электроснабжения жителей и снизить риски коротких замыканий при неблагоприятных погодных условиях.«Мы выполнили все плановые ремонтные работы в полном объеме. Сейчас специалисты занимаются строительством новых линий электропередачи в поселках Коминтерн и Хойтобэе, а также переподключением части жителей села Сотниково от резервной подстанции, чтобы повысить качество электроснабжения потребителей этих населенных пунктов», – отметил начальник Иволгинского РЭС Петр Карнопольцев.К сожалению, объемы ремонтных работ ограничены финансированием, предусмотренным тарифами. Решением проблемы могло бы стать заключение регуляторного соглашения с правительством Бурятии, предусматривающим дополнительное финансирование энергосистемы, но пока вопрос остается открытым.Фото: «Бурятэнерго»