Экономика Бурятии выдержала удары

Ковид, санкции, СВО, кадровый голод – в последние годы республика столкнулась с целым рядом вызовов, которые ранее либо себя не проявляли, либо вообще не существовали. С каждым таким влияющим фактором прогнозы экспертов относительно социально-экономического развития регионов и, в частности, Бурятии, безусловно, менялись. Сегодня можно подвести первую предварительную черту: республика справилась с вызовами. Хотя без потерь, как всегда, не обошлось.Лакмусовой бумажкой общего состояния экономики Бурятии всегда была промышленность. Именно развитие производств – главный фактор успеха республики. Поэтому, разбираясь, в каком же экономическом состоянии сегодня находится регион, в первую очередь смотрим именно на эту сферу.Возьмем для начала прошлый год. В 2023 году, по отношению к 2022-му, позитивную динамику показал целый ряд отраслей. Это добыча полезных ископаемых (плюс 9,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (плюс 1,5%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (плюс 12,7%).Но по обрабатывающей промышленности произошло падение на 11,4%. Чтобы разобраться, с чем это связано, нужно заглянуть внутрь этого огромного сектора экономики.Обрабатывающая промышленность – это 20 видов производств. И по большинству из них (если быть точнее, по 12) - планомерный рост. Так, производство пищевых продуктов выросло на 17,8%, текстиля – почти на 50%, резиновых и пластмассовых изделий – почти на 30%, а производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – вообще более чем в 3 раза.В рост пошли также производство одежды, полиграфии, химических веществ и продуктов, металлургия и другие. Однако есть и отрицательная динамика. Например, «обработка древесины и производство изделий из дерева». В 2023 году, по сравнению с 2022-м, падение этой отрасли составило более 50%.Почему же так произошло? У падения обработки древесины несколько причин. Первая – санкции и торговые ограничения. Как известно, немалая часть леса, заготавливаемого в Бурятии, до СВО уходила за границу, в том числе в страны Запада. Теперь этот экспорт уже неактуален.Во-вторых, в последние годы произошли особенно серьезные ужесточения в сфере контроля за вырубками в центральной экологической зоне Байкала. Мы уже не раз писали о том, как население прибайкальских районов страдает из-за драконовского законодательства: дорожают дрова, люди лишаются работы из-за закрытия делян и запрета на лесозаготовку.Это, к слову, произошло в том числе благодаря отдельным группам жителей Бурятии, которые многие годы протестовали против вырубки лесов и продажи их в Китай.К слову, в Поднебесной тоже изменились правила, которые повлияли на состояние лесной отрасли республики. Сначала Китай значительно снизил цену и объемы на закуп леса, а после ценового обвала ввел требования по дополнительной санитарной обработке ввозимого лесоматериала. А когда во время ковида закрылись границы, бурятский рынок экспорта леса встал.Местные предприниматели могли оставаться на плаву за счет поставок круглой древесины. Но в 2022 году правительство России вовсе ограничило вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов, то есть кругляка. Это было сделано в благих целях. Подразумевалось, что таким образом начнет развиваться внутренняя лесная промышленность страны. Готовый продукт отправлялся бы в Китай и Европу, а все деньги вкладывались бы в нашу экономику. Однако из-за такого решения появилась проблема - возросла потребность в предприятиях, перерабатывающих лес. А таковых в Бурятии недостаточно. Также на федеральном уровне подняли и экспортные пошлины, что тоже плохо сказалось на лесной отрасли.Конечно, лесную промышленность и лесопереработку можно было бы и развить в республике, если бы не упомянутые экологические ограничения, которые не дают предпринимателям развернуться на широкую ногу. И здесь необходим сбалансированный подход к развитию отрасли. С одной стороны, лесная промышленность, которая столько лет помогала экономике республики показывать уверенный рост, должна развиваться и дальше. С другой – работа контрольных органов в этой сфере и мероприятия по лесовосстановлению.Таким образом, в данном случае экология оказалась сильнее экономики, и падение лесной отрасли повлекло за собой просадку всего сектора обрабатывающих производств. Хотя по всем остальным ключевым и значимым отраслям у республики, повторимся, все идет довольно неплохо.Еще один важный показатель, по которому можно судить о состоянии экономики в регионе, это цены. В Бурятии они, как и по всей стране, растут. Более того, в республике индекс потребительских цен всегда был немного выше, чем по стране в целом. На это может влиять масса причин. Во-первых, Росстат при расчете региональных индексов потребительских цен использует структуру потребительских расходов, характерную для региона. Потребительские корзины в регионах могут различаться, что при неодинаковом изменении цен отдельных товаров приведет к различиям в региональной инфляции.Во-вторых, многое зависит от структуры региональной экономики. Каждая область, республика или край реагируют на внешние факторы по-разному. Например, это шоки условий торговли (различная зависимость экономики российских регионов от экспорта и импорта различных товаров, в том числе энергоносителей), изменения валютного курса (разный эффект переноса, связанный с географической структурой торговли и товарной структурой импорта), изменения денежной массы и процентной ставки.Причин может быть много, но, отметим, что ситуация по индексу потребительских цен в 2023 году не выбивается из общей динамики развития республики на протяжении 11 лет.Однако цены в регионе обязательно нужно рассматривать рядом с доходами населения. Наиболее честный показатель, который отражает ситуацию, это реальная заработная плата. В отличие от номинальной, она учитывает покупательскую способность жителей.Итак, с 2011 года в Бурятии реальная ситуация менялась то в одну, то в другую сторону. Если возьмем 2011 год как отправную точку, то можем увидеть, что в 2012-2013 гг. отмечен рост, после 2014-го, когда грянули санкции, произошел спад. Однако уже к 2018 году ситуация выровнялась, и дальше реальная заработная плата только росла.Если сравнивать с 2011 годом, то в 2022 году по этому показателю было плюс 24,6%. А в 2023-м – уже 34,9%. Важный момент: за 11 лет темп роста реальной зарплаты в Бурятии впервые выше, чем в среднем по стране.А что же в 2024 году? Пока выводы делать рано, но можно взглянуть на результаты первого полугодия. Промышленный рост составил 14,8% к аналогичному периоду прошлого года, что очень даже неплохо. В сфере добычи ископаемых произошел рост на 19,5%, в том числе добыча угля выросла на 26%. Обрабатывающие производства выровнялись – плюс 14,8%. Здесь есть поистине прорывные отрасли. Например, производство электрического оборудования выросло в 5,1 раза; прочих транспортных средств и оборудования – на 34,2%; резиновых и пластмассовых изделий – на 23,2%.По оценкам экспертов, итоговый индекс промышленного производства к концу года составит 106,8%.Помимо промышленности, важным сектором экономики является сельское хозяйство. Здесь за первое полугодие есть падение по производству молока в сельскохозяйственных организациях. В остальном дела идут неплохо. С января по июль произведено продукции на 9,3 млрд, по итогам года, по мнению экспертов, этот показатель увеличится до 24,65 млрд рублей.Неплохо чувствует себя и строительство. За восемь месяцев этого года в Бурятии ввели 466,7 тыс. квадратных метров жилья, что в 1,3 раза больше в сравнении с прошлым годом. Вместе с тем на 15,8% снижается объем выполненных работ по виду деятельности «строительство». И здесь нужно говорить о той ударной стройке, которая шла в Бурятии в предыдущие пять лет. По всей республике строились соцобъекты, школы, детские сады. К текущему году почти все из этих строек завершены. Поэтому, несмотря на рост строительства жилья, в целом строительство в республике пока сокращается.Оборот розничной торговли (на этот раз за семь месяцев: в разных отраслях считают с разной скоростью) вырос на 7,2%. По итогам года товарооборот в республике достигнет 299 млрд рублей.Что же касается главного показателя, то валовой региональный продукт по итогам года увеличится на 0,2%, прогнозируют эксперты. Что, в общем-то, тоже неплохо.Однако эксперты к нынешним показателям относятся с некой оптимистичной настороженностью. Так, доктор экономических наук, профессор БГСХА Елена Ванчикова считает, что делать выводы об устойчивости развития экономики региона пока еще рано.- Экономика Бурятии действительно демонстрирует определенные предпосылки к выходу из привычной траектории развития благодаря росту в нетрадиционных секторах. Однако важно отметить, что пока рано делать выводы о долгосрочной устойчивости этих изменений. Для более точной оценки необходимо наблюдать дальнейшую динамику. Кроме того, было бы желательно, чтобы секторы, в которых фиксируется рост, были связаны между собой, что укрепило бы экономику региона. Но на данный момент эта взаимосвязь отсутствует, и, следовательно, устойчивость текущего роста остается под вопросом и требует более длительного периода для анализа, - комментирует Елена Ванчикова.Заместитель председателя правительства Республики Бурятия Екатерина Кочетова отметила, что «экономика региона смогла выдержать испытания, несмотря на непростую ситуацию в уходящем году. Специальная военная операция, международные санкции и в целом перенастройка экономической политики России - все это действительно объективная ситуация, в которой приходится работать. Тем не менее Бурятии удалось сохранить стабильные позиции благодаря гибкому подходу к управлению, поддержке ключевых отраслей и адаптации экономики к новым условиям. Особенно подчеркну значимость инвестиций в развитие инфраструктуры и промышленности, которые сыграли ключевую роль в поддержании устойчивости региона».Но в любом случае экономика Бурятии выдерживает удары, в том числе и международного характера, и твердо стоит на ногах. Не на все в этом мире можно повлиять, поэтому нужно быть готовыми к потерям и, самое главное, продолжать работать. Только общими усилиями можно сделать экономику Бурятии сильнее.Фото: «Номер один»