Жителей Бурятии пугают авариями

Филиал «Россети Сибирь» - компания «Бурятэнерго», как известно, на протяжении многих лет присматривает за электросетями и оборудованием в Бурятии. Назвать их работу успешной, конечно, не выходит. Ведь кардинального улучшения состояния сетей так и не произошло. Более того, на сегодняшний день их износ достигает 80%. Но с компании за это, видимо, никто не спросит. Более того, Народный Хурал собирается попросить у федералов 19 млрд рублей, чтобы «Бурятэнерго» их благополучно освоило.На сайте республиканского парламента появился проект обращения Народного Хурала к зампреду правительства Российской Федерации Александру Новаку. В нем парламентарии просят рассмотреть вопрос финансирования первоочередных мероприятий программы повышения надежности электроснабжения Республики Бурятия за счет средств федерального бюджета.В пояснительной записке к проекту говорится, что в Бурятии на сегодняшний день износ эксплуатируемого оборудования ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» достиг уровня 80%, из которого более 77% имеет срок эксплуатации, превышающий нормативный (25 лет. - Прим. ред.). Это, по мнению авторов, не позволяет обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей. Рост инфляции обусловливает сокращение ремонтной программы. Мощности не хватает, растет аварийность, а подключения к электроснабжению ожидают более 6,5 тыс. человек. Необходима модернизация электросетевого комплекса.«В целях решения накопленных проблем ПАО «Россети Сибирь» разработало Программу повышения надежности электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» на 2025 - 2029 гг. на сумму 19,1 млрд рублей, которая позволит снизить продолжительность и частоту нарушений электроснабжения на 13%, износ оборудования - с 80% до 59%, ликвидировать просрочку накопленных обязательств по договорам на технологическое присоединение льготной категории заявителей и обеспечить своевременное исполнение обязательств по вновь заключенным договорам в последующие периоды», - говорится в документе.Формулировка, конечно, интересная. «Россети Сибирь» накопили проблемы, и сегодня мы, вместо того, чтобы спросить у них, чем же они занимались все это время и куда тратили деньги, собираемые с населения, дадим им два десятка миллиардов рублей налогоплательщиков. Схема – огонь.Но, по мнению авторов документа, иначе нельзя. Ведь в их понимании существуют всего два варианта: либо падать в ноги федералам, либо вытрясти эти деньги с населения.«Включение в тарифы на передачу электроэнергии дополнительных источников для реализации программы электросетевого комплекса Республики Бурятия на 2024 - 2029 гг. не представляется возможным, так как приведет к дополнительному росту тарифов для потребителей более чем в семь раз», - гласит документ.Параллельно «Бурятэнерго» начинает подогревать в Сети тему нехватки денег и пугать жителей очередными авариями. Так, в компании заявили, что потратили на подготовку к зиме 600 млн рублей, но этого недостаточно.Правда, по оценкам неназванных специалистов, на которых ссылаются в компании, требуется не 19 млрд, а 17 млрд рублей. Откуда взялись еще 2 млрд - непонятно.«Износ сетей в Бурятии составляет более 80%», - сетует на провал работы своей же компании директор «Бурятэнерго» Сергей Козлов. - В течение многих лет энергосистема работает в условиях хронического недофинансирования. Мы поддерживаем работоспособность электросетевого комплекса, но нагрузки с каждым годом растут, а износ увеличивается. Люди переходят на электроотопление зачастую не уведомляя об этом энергетиков, в результате мы ежегодно в зимнее время сталкиваемся с дефицитом мощности. Чтобы решить проблемы кардинально, требуется обновление энергосистемы: строительство новых подстанций, глубокая модернизация существующих. А на это необходимо дополнительно порядка 17,2 млрд рублей, которых у нас нет».Что ж, давайте разбираться, что же это за компания «Россети Сибирь» и почему она такая бедная. Ее большая часть принадлежит головной корпорации «Россети». Которая, к слову, в прошлом году неплохо заработала.Весной этого года стало известно, что чистая прибыль «Россетей» за 2023 год выросла в шесть раз по сравнению с предыдущим годом - до 320,4 млрд рублей.«Существенным фактором роста чистой прибыли стали доходы от переоценки стоимости перешедших на баланс ПАО «Россети» в результате реорганизации пакетов акций дочерних обществ, а также иных компаний. Переоценка финансовых вложений составила 253,5 млрд рублей и носит неденежный характер, так как вызвана правилами формирования бухгалтерской отчетности. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 66,9 млрд рублей», - говорилось в сообщении компании.В любом случае говорить об отсутствии денег и тяжелой финансовой ситуации «Россетей» сегодня не приходится. С другой стороны, если брать именно «Россети Сибирь», то здесь цифры, конечно, хуже: за прошлый год компания показала серьезный убыток.Но все равно странно: почему они просят деньги у государства, а не у головной компании? Может, потому, что головная компания не единственный владелец?Поясняем: согласно отчету «Россети Сибирь» за 2023 год, ПАО «Россети» владеет лишь 57,9% компании. Еще 20,68% принадлежат «Эрглис лимитед», а 18,23% - AIM Capital SE. Остальные 3,18% приходятся на прочих акционеров.Получается, что почти 40% компании «Россети Сибирь», к которой относятся и бурятские электросети, находятся в руках отнюдь не государства, а компании с иностранными названиями.Но тогда возникает вопрос: если «Россети Сибирь» получит эти 19 млрд рублей, то бюджет страны косвенно профинансирует некие зарубежные фирмы?Между тем «Бурятэнерго» работает на рынке Бурятии очень давно. И, как мы уже сказали, результаты этой работы крайне скромны. В обществе по-прежнему сетевой монополист вызывает негодование. Особенно в сельских районах, которые одной ногой живут в каменном веке, страдая от постоянных перебоев с электричеством.Например, бурная дискуссия разгорелась несколько месяцев назад в одном из популярных пабликов. Жители Зверосовхоза, поселка Аршан и других локаций республики возмутились не только постоянными отключениями, но и тем, что по номеру горячей линии невозможно дозвониться.«Как только в городе небольшой ветер, так мой дом сидит без света. Ладно, с этим мы уже смирились. Но, собственно, претензия в том, что дозвониться до них невозможно. Сначала автоответчик предлагает воспользоваться ненужными услугами, типа адвокатские услуги информация о развитии электросетей и т. д. Дальше все тот же искусственный интеллект назначает очередь, ну, например, 10. Хорошо. Ждешь 15 минут. Когда ты становишься вторым-третим в очереди, проклятый ИИ говорит, что все операторы заняты, и просит оставить голосовое, мол, вам в течение четырех часов перезвонят. Ну и как, собственно, до них дозвониться?» - написал автор поста.В комментариях многие оказались согласны, жалуются на зря потраченные на звонки деньги. Кто-то советует: «Оставьте голосовое, они действительно перезвонят. Можно написать в приложении жалобу, а также на официальном сайте в приемную».«Да, перезвонят. В прошлый раз через четыре дня перезвонили и спросили, актуальна ли заявка?»«А мне так и не перезвонили, столько денег потратила на то, чтобы им звонить».«У нас та же история: ул. Дунайская, п. Аршан. Малейший ветер и все! Нет электричества! Причем свет ровно через дом отключается. Когда часа через 4 - 5 приезжает бригада, что-то включает за пять минут на столбе и свет появляется! Да сколько можно уже, Россети уважаемые?!»Такая ситуация стала уже привычной, и сказки о том, что большая куча федеральных миллиардов исправит ситуацию, благодаря чему все мы будем жить как одна большая дружная семья, звучат неправдоподобно. Исправить ситуацию сможет эффективный менеджмент и прозрачность работы. А главное - основной целью должно быть бесперебойное и качественное электроснабжение, а не прибыль компании.