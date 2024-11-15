Экономика и бизнес 15.11.2024 в 12:36
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
Там появилось много новых возможностей
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки экспорта Бурятии приглашает экспортоориентированных предпринимателей зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт». С её помощью компании могут удобно и безопасно проводить платежи за услуги, связанные с внешней торговлей. Все расчеты ведутся в рублях через кредитную организацию, в которой у экспортера открыт счет. Одно из преимуществ сервиса — использование системы быстрых платежей Банка России для межорганизационных переводов.
Кроме того, на платформе «Мой экспорт» начала работу обновленная версия сервиса «Барьеры и требования рынков». Теперь там улучшены страновые и товарные фильтры, которые облегчают поиск нужной информации, добавлена возможность скачивать отчеты в удобном формате PDF и появилась функция «Сравнение торговых режимов». Последняя позволяет сопоставлять условия поставки продукции вплоть до трех зарубежных стран одновременно.
Также возможности платформы «Мой экспорт» значительно расширились благодаря новому административному регламенту, принятому Минпромторгом РФ. Теперь ИП и юрлица смогут получать лицензии не только на экспорт, но и на импорт товаров через упрощенную онлайн-процедуру. Для некоторых категорий товаров лицензии будут выдаваться автоматически, что существенно сократит время ожидания и упростит процесс. Помимо этого, регламент позволяет подавать заявления и документы через уполномоченного представителя по доверенности. Это особенно удобно для крупных компаний, работающих с большим объемом операций.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, на платформе «Мой экспорт» начала работу обновленная версия сервиса «Барьеры и требования рынков». Теперь там улучшены страновые и товарные фильтры, которые облегчают поиск нужной информации, добавлена возможность скачивать отчеты в удобном формате PDF и появилась функция «Сравнение торговых режимов». Последняя позволяет сопоставлять условия поставки продукции вплоть до трех зарубежных стран одновременно.
Также возможности платформы «Мой экспорт» значительно расширились благодаря новому административному регламенту, принятому Минпромторгом РФ. Теперь ИП и юрлица смогут получать лицензии не только на экспорт, но и на импорт товаров через упрощенную онлайн-процедуру. Для некоторых категорий товаров лицензии будут выдаваться автоматически, что существенно сократит время ожидания и упростит процесс. Помимо этого, регламент позволяет подавать заявления и документы через уполномоченного представителя по доверенности. Это особенно удобно для крупных компаний, работающих с большим объемом операций.
Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
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