Экономика и бизнес 15.11.2024 в 12:36

Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»

Там появилось много новых возможностей
A- A+
Текст: Иван Иванов
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
Центр поддержки экспорта Бурятии приглашает экспортоориентированных предпринимателей зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт». С её помощью компании могут удобно и безопасно проводить платежи за услуги, связанные с внешней торговлей. Все расчеты ведутся в рублях через кредитную организацию, в которой у экспортера открыт счет. Одно из преимуществ сервиса — использование системы быстрых платежей Банка России для межорганизационных переводов.

Кроме того, на платформе «Мой экспорт» начала работу обновленная версия сервиса «Барьеры и требования рынков». Теперь там улучшены страновые и товарные фильтры, которые облегчают поиск нужной информации, добавлена возможность скачивать отчеты в удобном формате PDF и появилась функция «Сравнение торговых режимов». Последняя позволяет сопоставлять условия поставки продукции вплоть до трех зарубежных стран одновременно.

Также возможности платформы «Мой экспорт» значительно расширились благодаря новому административному регламенту, принятому Минпромторгом РФ. Теперь ИП и юрлица смогут получать лицензии не только на экспорт, но и на импорт товаров через упрощенную онлайн-процедуру. Для некоторых категорий товаров лицензии будут выдаваться автоматически, что существенно сократит время ожидания и упростит процесс. Помимо этого, регламент позволяет подавать заявления и документы через уполномоченного представителя по доверенности. Это особенно удобно для крупных компаний, работающих с большим объемом операций.

Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
Теги
экспорт

Все новости

С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта
15.11.2024 в 13:26
В Улан-Удэ запустили горячую линию по вопросам дошкольного образования
15.11.2024 в 13:06
Проезд на поврежденном мосту в Муйском районе восстановлен
15.11.2024 в 12:55
В Бурятии на двое с лишним суток отключат электронную запись к врачам
15.11.2024 в 12:45
В Заиграевском районе родителям участника СВО вручили Орден мужества
15.11.2024 в 12:40
Народный Хурал изучил проблемы населения Крайнего Севера
15.11.2024 в 12:37
Экспортеров Бурятии приглашают на платформу «Мой экспорт»
15.11.2024 в 12:36
В Улан-Удэ четыре женщины родили на дому
15.11.2024 в 12:17
Жителям Иволгинского района рассказали, как заготовить дрова
15.11.2024 в 12:02
В Улан-Удэ нашли пропавшего пенсионера
15.11.2024 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
С 15 ноября Сбербанк повышает ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта
На первичное жилье - до 28,4 процентов, на вторичное - до 28,1 процентов
15.11.2024 в 13:26
Бурятия начала подготовку к юбилейному форуму
Власти намерены показать республику с самой лучшей стороны
15.11.2024 в 11:14
Экспортеров Бурятии приглашают на онлайн-конференцию
На ней выступят ведущие эксперты e-commerce и представители крупнейших маркетплейсов
14.11.2024 в 12:28
Компаниям из Бурятии облегчили поиск партнеров в Китае
Сделать это теперь можно через мессенджер
13.11.2024 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru