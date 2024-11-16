Экономика и бизнес 16.11.2024 в 18:05

Монголия сможет обеспечить Бурятию картофелем

Передовые технологии позволяют соседней стране добиваться неслыханных урожаев
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Текст: Иван Иванов
Монголия сможет обеспечить Бурятию картофелем
По состоянию на октябрь 2024 года в стране собрано 431,3 тыс.тонн зерна, 244,5 тыс.тонн картофеля, 229,5 тыс.тонн овощей, 243,3 тыс.тонн кормовых культур, 55,1 тыс. тонн технических растений, - сообщает агентство «Монцамэ». Кроме того, вручную заготовлено 1039,0 тыс.тонн сена и 25,1 тыс.тонн кормов.
 
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года урожай картофеля увеличился на 68,6 тыс.тонн (16%), овощей - на 52,7 тыс.тонн (23%), технических растений - на 7,2 тыс.тонн, кормовых культур - на 2,4 тыс.тонн.

Как отмечают аналитики, столь заметных успехов в агропромышленном комплексе страна смогла добиться в результате массового применения современных агротехнических достижений, используя иностранные инвестиции.

В частности в Монголии наблюдается бум строительства теплиц. Если рост агропромышленного сектора продолжится, то Монголия сможет не только удовлетворить свои потребности в овощах,  но и экспортировать их в Бурятию. Напомним,  что в нашей республике стоимость картошки за три года выросла в три раза. Если в 2021-м году один килограмм местного картофеля в это время года стоил 20 рублей за килограмм, то сегодня уже около 60 рублей.

Фото: "Номер один" 

 

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