С начала года Бурятия экспортировала в Китай около двух тысяч тонн рапсового масла

Всего с начала года Бурятия экспортировала в Китай около двух тысяч тонн (1834,5 тонн) рапсового масла. Вся продукция была отправлена железнодорожным транспортом.

За период с 1 по 20 ноября Бурятия экспортировала в Китай 221,4 тонн рапсового масла.

- В соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортёра продукция прошла лабораторный контроль в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», который подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов. Управлением Россельхознадзора выданы фитосанитарные сертификаты, - сообщили в управлении.

Организация-экспортер включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора.

Напомним, после открытия масличного завода в Бурятии в марте 2024 года республика увеличила поставки рапсового масла в Китай.

На начало сентября в Китай уже было отправлено 1,5 тыс. тонн рапсового масла на сумму 10,5 млн. юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 млн. юаней.

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