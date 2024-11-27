«Проблемы в электросетевом комплексе Бурятии накапливались годами»

Ситуацию усугубляет существенный роста потребления электричества. Чтобы избежать аварийных ситуаций, электросетевому комплексу нужна срочная модернизация, требующая многомиллиардных вложений. Как видят выход из ситуации сами энергетики, корреспонденту «Номер один» рассказал генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.– О том, насколько тот или иной регион готов к осенне-зимнему периоду, позволяет судить индекс готовности – это комплексный показатель готовности к работе в отопительный сезон, учитывающий данные о техническом состоянии объектов электроэнергетики, выполнении годовых планов их технического обслуживания и ремонта, готовности компании к предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций. Минэнерго России оценило готовность ПАО «Россети Сибирь» к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 на 93 балла. Оценка достаточно высокая, но, по сравнению с прошлым годом, она снизилась из-за неполной готовности некоторых филиалов: «Хакасэнерго», «Бурятэнерго» и «Красноярскэнерго». У этих регионов соответственно 80, 86 и 94 балла из 100. Ситуация, которая сложилась в Бурятии, Хакасии и Красноярском крае, связана, в первую очередь, с хроническим недофинансированием энергетики на протяжении нескольких лет, что привело к росту кредитного портфеля. Уже сейчас оплата процентов по кредитам выше объема источников финансирования на инвестиционную программу. В целом к холодам данные филиалы готовы, но многолетнее хроническое недофинансирование дает о себе знать.– Мы сделали все возможное, чтобы без проблем пройти зиму 2024-2025. Ремонтная программа по филиалу Бурятэнерго на сумму 556 млн рублей выполнена в полном объеме. На инвестиционную программу направлено 811 млн руб. Одна из основных проблем, которая стоит перед нами - дефицит мощности. Инвестиционной программой предприятия предусмотрена реконструкция и строительство 39 трансформаторных подстанций. Мы модернизируем их для того, чтобы ликвидировать перегруз оборудования в наиболее проблемных локациях.Особое внимание уделяется Улан-Удэ – столице Бурятии. Здесь проведена замена силовых трансформаторов на подстанциях 35 кВ Нижний Саянтуй, Таежная, Полигон, АРЗ для увеличения мощности. Построен распределительный пункт 10 кВ с переводом части нагрузки на подстанцию Медведчиково. Тем самым мы на 40% разгрузили подстанцию Нижний Саянтуй и улучшили качество и надежность электроснабжения для жителей поселка.– Нет, этого недостаточно. Мы разгружаем самые перегруженные подстанции, но не решаем проблему полностью. К сожалению, электросетевой комплекс региона в течении многих лет функционирует в условиях хронического недофинансирования. Нам удается удерживать финансирование ремонтной и инвестиционной программ филиала на одном уровне, хотя инфляция диктует свои условия. Для примера, стоимость одной опоры за год выросла на 22%, комплексной трансформаторной подстанции - на 5%, приставки железобетонные выросли на 61%, стойка железобетонная - на 40%, СИП (самонесущий изолированный провод) – на 22%. В такой ситуации в основе ремонтов — точечное устранение слабых мест в рамках существующего финансирования. На модернизацию крупных центров питания для увеличения мощности требуется гораздо больше средств. По самым скромным подсчетам, чтобы привести электросетевой комплекс Бурятии в порядок, необходимо 17,2 млрд рублей. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на потребителях ростом рисков отключений оборудования из-за перегруза и повышением аварийности в зимний период.– Яркий пример состояния энергооборудования в Бурятии – отключения электричества прошлой зимой в 100-х кварталах Улан-Удэ. Причина – перегруз оборудования из-за массового неучтённого энергетиками использования электрокотлов. Население пригорода Улан-Удэ, особенно Левого берега, поселков Нижний Саянтуй, Забайкальский, постоянно растет. Жители переходят на электроотопление и устанавливают другие энергоемкие электроприборы, зачастую даже не уведомляя энергетиков.За 9 месяцев 2023 года потребление электроэнергии населением частного сектора по Бурятии составляло 606,4 млн кВтч. За этот же период 2024 года - уже 706,5 млн кВтч. То есть рост потребления составил 16,5%. Между тем, электрические сети в данных поселках строились как дачные и на такое потребление не рассчитаны. В результате энергосистема работает на максимуме своих возможностей, отсюда и снижение качества электроснабжения, и частые отключения электроэнергии. Отсутствие планирования развития территории региона приводит к таким последствиям.– В текущем году «Россети Сибирь» вели переговоры с руководителями ряда регионов о заключении долгосрочных регуляторных соглашений. Они предусматривают незначительное повышение тарифов для отдельных групп потребителей (не затрагивая население) сроком на 10 лет. Соглашения позволили бы планомерно решить накопившиеся проблемы в выполнении договоров льготного техприсоединения, а также провести реконструкцию электросетевого комплекса с целью повышения надежности электроснабжения и создания мощности для дальнейшего социально-экономического развития регионов, включая переход жителей на электроотопление. Но на заключение регуляторного соглашения в этом году пошли только губернаторы Кемеровской и Томской областей. По Бурятии мы надеемся заключить такое соглашение в 2025 году, но действовать оно начнет не ранее 2026 г.– Проблемы в электросетевом комплексе накапливались годами и одномоментно их не решить. Требуется комплексный подход, поддержка органов власти, участие в ряде федеральных и региональных программ. Для качественного изменения ситуации, связанной с ростом износа оборудования, и снижения аварийности нами была разработана многолетняя целевая программа повышения надёжности электросетевого комплекса под нетарифные источники на 2025-2029 гг на сумму 17,2 млрд. руб. Основные параметры программы предусматривают реконструкция 284 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 25 подстанций 35-110 кВ, приобретение новой спецтехники и стационарных дизельных электростанций для отдаленных районов Бурятии.На данный момент программа согласована с Министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства и Правительством Республики Бурятия и направлена на рассмотрение в Минэнерго РФ. Вопрос финансирования пока остается открытым.Наша ключевая задача – обеспечить надежность энергоснабжения при любой погоде и несмотря ни на что. Мы надеемся, что в следующем году регуляторные соглашения будут подписаны еще в ряде регионов, это позволит нам, во-первых, более полно обеспечить надежность сетей и оборудования, а во-вторых, рассчитывать на федеральное финансирование программ повышения надежности электроснабжения.