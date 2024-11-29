Экономика и бизнес 29.11.2024 в 16:38

Оператор T2 предлагает новым клиентам в Бурятии безлимитный интернет по выходным и праздникам

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Текст: Иван Иванов
Оператор T2 предлагает новым клиентам в Бурятии безлимитный интернет по выходным и праздникам
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Компания представила новый тариф «Хватит!» и включила в него безлимитный интернет в выходные и праздничные дни, 35 Гб интернет-трафика в будни, безлимит на звонки внутри сети t2, а также 200 минут для звонков на номера других операторов по стране.

Главный плюс нового тарифа – возможность без ограничений пользоваться мобильным интернетом по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни: новогодние каникулы, 23 Февраля, 8 Марта, майские каникулы и другие.

Абоненты тарифа могут все выходные общаться в социальных сетях, играть в сетевые игры, смотреть фильмы и ролики на видеохостингах, слушать музыку, читать электронные книги и устраивать онлайн-шопинг. Трафика хватит на все! Поэтому тариф так и называется – «Хватит!».

Вместе с тарифом компания подарит будущим абонентам подписку MiXX S бесплатно на 3 месяца. Подписка включает в себя еще плюс 50 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи, Яндекс Плюс, Wink и другие возможности t2 и сервисов партнеров. Подписку, как конструктор, можно настраивать по своим интересам и включать только нужные сервисы и приложения.

Пользователи «Хватит!» получают доступ к крутым фичам t2: переносу остатков, обмену минут и гигабайтов, возможности оставаться на связи при нулевом балансе, защите от нежелательных подписок и другим возможностям. Также клиенты могут подключить к мобильному тарифу домашний интернет бесплатно на 3 месяца.

Тариф доступен для новых подключений до 21 января 2025 года. Абонплата составит 350 руб./мес. При этом стоимость ежемесячного платежа не изменится никогда – для тарифа действует заморозка цены навечно. Подробности – на сайте.

Реклама ООО "Т2 МОБАЙЛ" ИНН 7743895280
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