«Чистый воздух» в Бурятии стартует в 2025 году

Энергетики «Россети Сибирь» перейдут от разработки проектно-сметной документации к строительно-монтажным работам в электрических сетях уже весной. Первыми в очереди на реконструкцию стоят СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» Левобережья Улан-Удэ.Проектно-сметная документация для двух СНТ разработана «Бурятэнерго» и успешно прошла госэкспертизу. СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» станут пилотными территориями, где электрические сети позволят централизовано переводить частные домовладения на электроотопление. Работы начнутся с реконструкции сетей 0,4-10 кВ и установки новых трансформаторных подстанций.Далее возможность централизованного перевода на электроотопление будет обеспечена в СНТ «Сибиряк». Уже сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. Ожидается получение положительного заключения до конца 2024 года.Параллельно специалисты филиала «Бурятэнерго» продолжают работу над проектно-сметной документацией для всей Левобережной зоны Улан-Удэ и поселка Забайкальский. Проектирование планируют завершить в следующем году. Строительно-монтажные работы в электрических сетях СНТ «Сибиряк» филиал «Россети Сибирь» планирует выполнить в течение 2026 года. Точные сроки будут зависеть от финансирования в рамках федерального проекта «Чистый воздух».Проектирование в Левобережной части города осложняется стесненными условиями и хаотичным расположением улиц и линий электропередачи в СНТ. Эта работа требует высокой квалификации и профессионализма. В некоторых случаях энергетики вынуждены будут работать в зонах, где отсутствуют сквозные проезды. В таких точках необходимо использовать технику и ручной труд, что увеличивает время выполнения работ.— Пока самостоятельно переходить на электроотопление не рекомендуется, ведь существующие электрические сети строились как дачные и не рассчитаны на такие нагрузки. Нужно дождаться обновления инфраструктуры. О необходимости подать заявки о переходе на электроотопление мы сообщим отдельно, — отметил директор филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов.На федеральном уровне в энергосистему Бурятии планируют вложить 13 млрд рублей до 2030 года, из которых 4,2 млрд. рублей отражены в проекте федерального бюджета на 2025 и прогнозные 2026-2027 годы.