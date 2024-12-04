Компании Бурятии могут воспользоваться «Агроэкспрессом»

В случае нарушения получателем субсидии условия о сохранении объемов перевезенной продукции с 2027 года по 2030 год, к организации применяются штрафные санкции. Они подлежат перечислению в доход федерального бюджета в двукратном размере субсидии, выданной организации в период с 2025 по 2026 годы.





Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В сентябре 2024 года правительства России и Узбекистан подписали соглашение о взаимодействии по организации ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс». Он стартует в 2025 году. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, суть проекта заключается в предоставлении государственной поддержки российским компаниям - импортерам агропромышленной продукции (группы ТН ВЭД ЕАЭС 07-09, 12, 17-22), вывозимой из Узбекистана в Россию по маршруту ст. Сергели - ст. Селятино (Российская Федерация) железнодорожным транспортом.Таким компаниям будут возмещать до 50% транспортных расходов, понесенных при перевозке.Как уточнили в Центре поддержки экспорта, субсидия предоставляется в случае, если её получатель осуществлял транспортировку агропромышленной продукции из Узбекистана в РФ железнодорожным транспортом с использованием услуг российской транспортно-логистической компании, отвечающей следующим критериям:- компания имеет опыт мультимодальной перевозки сельхозпродукции и продуктов питания в международном транспортном сообщении ускоренными контейнерными поездами из стран Центральной Азии, в том числе Республики Узбекистан, не менее 3-х лет;- компания имеет собственные или арендованные средства доставки продовольственной продукции железнодорожным транспортом, в том числе автономные рефрижераторные контейнеры;- компания не осуществляет увеличение в 2025-2026 годах тарифов на перевозку продукции более, чем на годовое значение инфляции;- уровень маржинальности услуг транспортной компании при транспортировке продукции в рамках проекта «Агроэкспресс» составляет не более 6,5%;- продукция получателя субсидии перевозилась железнодорожным транспортом по маршруту: ст. Сергели (Узбекистан) ст. Селятино (Россия) полносоставным поездом, загруженным продукцией не менее чем на 90% и состоящим не менее чем из 50 контейнеров, из которых не менее 35 - универсальных, не менее 15 - рефрижераторных, продукция в которых не менее, чем на 90% состояла из агропромышленной продукции.При этом к получателям субсидии предъявляются следующие требования:- требования, установленные в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 25 октября 2023 г. №1780 и №1781;- объем поставленной получателем субсидии продукции (в стоимостном выражении) при осуществлении транспортировки по договорам перевозки должен превышать размер запрашиваемой субсидии не менее, чем в 4 раза;- получатель субсидии ежегодно с 2027 года по 2030 год обязуется осуществлять перевозку продукции железнодорожным транспортом в объеме, не ниже объема, перевезенного в рамках проекта «Агроэкспресс» и подлежавшего субсидированию в 2025-2026 годах.