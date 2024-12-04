Экономика и бизнес 04.12.2024 в 15:03

Компании Бурятии могут воспользоваться «Агроэкспрессом»

Импортеры агропродукции из Узбекистана смогут рассчитывать на субсидии
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Текст: Иван Иванов
Компании Бурятии могут воспользоваться «Агроэкспрессом»
Фото: архив «Номер один»
В сентябре 2024 года правительства России и Узбекистан подписали соглашение о взаимодействии по организации ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс». Он стартует в 2025 году. Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, суть проекта заключается в предоставлении государственной поддержки российским компаниям - импортерам агропромышленной продукции (группы ТН ВЭД ЕАЭС 07-09, 12, 17-22), вывозимой из Узбекистана в Россию по маршруту ст. Сергели - ст. Селятино (Российская Федерация) железнодорожным транспортом.

Таким компаниям будут возмещать до 50% транспортных расходов, понесенных при перевозке.

Как уточнили в Центре поддержки экспорта, субсидия предоставляется в случае, если её получатель осуществлял транспортировку агропромышленной продукции из Узбекистана в РФ железнодорожным транспортом с использованием услуг российской транспортно-логистической компании, отвечающей следующим критериям:

- компания имеет опыт мультимодальной перевозки сельхозпродукции и продуктов питания в международном транспортном сообщении ускоренными контейнерными поездами из стран Центральной Азии, в том числе Республики Узбекистан, не менее 3-х лет;

- компания имеет собственные или арендованные средства доставки продовольственной продукции железнодорожным транспортом, в том числе автономные рефрижераторные контейнеры;

- компания не осуществляет увеличение в 2025-2026 годах тарифов на перевозку продукции более, чем на годовое значение инфляции;

- уровень маржинальности услуг транспортной компании при транспортировке продукции в рамках проекта «Агроэкспресс» составляет не более 6,5%;

- продукция получателя субсидии перевозилась железнодорожным транспортом по маршруту: ст. Сергели (Узбекистан) ст. Селятино (Россия) полносоставным поездом, загруженным продукцией не менее чем на 90% и состоящим не менее чем из 50 контейнеров, из которых не менее 35 - универсальных, не менее 15 - рефрижераторных, продукция в которых не менее, чем на 90% состояла из агропромышленной продукции.

При этом к получателям субсидии предъявляются следующие требования:

- требования, установленные в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 25 октября 2023 г. №1780 и №1781;

- объем поставленной получателем субсидии продукции (в стоимостном выражении) при осуществлении транспортировки по договорам перевозки должен превышать размер запрашиваемой субсидии не менее, чем в 4 раза;

- получатель субсидии ежегодно с 2027 года по 2030 год обязуется осуществлять перевозку продукции железнодорожным транспортом в объеме, не ниже объема, перевезенного в рамках проекта «Агроэкспресс» и подлежавшего субсидированию в 2025-2026 годах.

В случае нарушения получателем субсидии условия о сохранении объемов перевезенной продукции с 2027 года по 2030 год, к организации применяются штрафные санкции. Они подлежат перечислению в доход федерального бюджета в двукратном размере субсидии, выданной организации в период с 2025 по 2026 годы.

Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».
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