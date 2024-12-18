Бизнесменов Бурятии приглашают на фестиваль-ярмарку в Китае

С 17 по 25 января 2025 года, в канун китайского Нового года, в городе Шэньяне (провинция Ляонин КНР) пройдет фестиваль-ярмарка под брендом «Сделано в России». Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта и повышение узнаваемости российской продукции на зарубежных рынках. Его организует АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»).Как сообщили в Центре поддержки экспорта Бурятии, фестивали-ярмарки, проводимые АО «РЭЦ» за рубежом, – это новая форма продвижения программы «Сделано в России», которую до конца 2024 года планируется утвердить на уровне правительства РФ.Формат фестиваля-ярмарки в КНР представляет собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию национального бренда «Сделано в России». Они подразумевают организацию розничных продаж российской продукции агропромышленного комплекса, косметической продукции, изделий народных художественных промыслов (компании должны иметь разрешительную документацию на реализацию своей продукции на территории КНР и наличие складских остатков на территории Китая). Также в рамках фестиваля для российских компаний организуют b2b-встречи с потенциальными иностранными покупателями, которые заинтересованы в начале поставок или масштабировании поставок своей продукции на рынок КНР.Фестиваль-ярмарка предусматривает также насыщенную культурную программу, к участию в которой приглашаются творческие коллективы из регионов России.«Данное мероприятие станет значимым событием для развития культурных связей между нашими странами и внесет вклад в реализацию программы перекрестных годов культуры России и Китая», - отмечают организаторы.В 2024 году АО «РЭЦ» при поддержке правительства России провело три фестиваля-ярмарки в крупнейших городах Китая: в провинции Ляонин (в городах Шэньяне и Даляне), в провинции Хэйлунцзян (в городе Харбине) и в провинции Сычуань (в городе Чэнду). Эти мероприятия вызвали повышенный интерес к российской продукции со стороны китайских потребителей, открыв новые горизонты для развития возможностей экспортеров.Участие в мероприятиях фестиваля-ярмарки для компаний бесплатное (самостоятельно оплачиваются только транспортные расходы и затраты на проживание).Подробную информацию о мероприятии можно получить в Центре поддержки экспорта Бурятии.Напомним, Центр поддержки экспорта Бурятии, входящий в Центр предпринимательства «Мой бизнес», работает в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».