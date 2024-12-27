Экономика и бизнес 27.12.2024 в 10:12

В Бурятии на станции Таксимо строятся два 33-х квартирных дома для сотрудников ВСЖД

Более 290 млн рублей направлено на улучшение жилищных условий работников магистрали в 2024 году
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии на станции Таксимо строятся два 33-х квартирных дома для сотрудников ВСЖД
Фото: company.rzd.ru
В уходящем году 60 работников ВСЖД, большая часть которых – это молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия благодаря программе ипотечного кредитования ОАО «РЖД». На эти цели компания выделила более 290 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Кроме того, 64 сотрудникам железной дороги, участвующим в программе корпоративной поддержки, при рождении в их семьях детей были предоставлены безвозмездные материальные выплаты на погашение ипотечных кредитов. Суммарный размер этих выплат составил почти 13 млн рублей.

В 2024 году заключено 111 соглашений с работниками об оказании корпоративной поддержки за отработанный стаж на железнодорожных предприятиях, расположенных в границах Байкало-Амурской магистрали. Целевые денежные средства будут направлены на приобретение жилых помещений в собственность работников.

Также на Восточно-Сибирской железной дороге ведется строительство служебного жилья. Так, за последние 10 лет построено 12 многоэтажных домов для железнодорожников на 320 служебных квартир.

В 2024 году на станции Таксимо в Бурятии начато строительство двух 33-х квартирных домов для сотрудников дороги. 
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