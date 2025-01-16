В Бурятии с 1 января выросла величина прожиточного минимума

В Бурятии выросла величина прожиточного минимума. Прожиточный минимум – один из главных социально-экономических показателей, с помощью которых оценивается уровень жизни населения.

Также прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие).

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2025 год.

Размер составляет:

- в расчете на душу населения – 19 329 ₽

- для трудоспособного населения – 21 069 ₽

- для пенсионеров – 16 623 ₽

- для детей – 18 749 ₽.

Фото: Номер один