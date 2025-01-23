Экономика и бизнес 23.01.2025 в 11:49

В Бурятии проводится регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Заявки принимаются от учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных школ, а также студентов колледжей и лицеев
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Текст: Татьяна Рощина
В Бурятии проводится регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Фото: пресс-службы «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Соревнования будут проходить в дистанционном формате, поэтому место жительства не имеет значения.

Олимпиада стартует 7 февраля 2025 года. На первом этапе предусмотрены задания по математике, физике и информатике. На втором – кейсы, где нужно проявить креативность и нестандартное мышление. Победители будут приглашены на финальные оценочные конференции, которые состоятся в апреле по 10 региональным кластерам.

В прошлом году Бурятию в олимпиаде представляли 23 ученика. Все участники в последующем выбрали энергетику в качестве будущей профессии и поступили на профильные факультеты.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится с 2018 года. Ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи ребят. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети». Мероприятие включено в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, утверждаемый ежегодно Минпросвещения России.

Больше информации и примеры заданий прошлых лет – на странице Олимпиады на сайте ПАО «Россети».
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