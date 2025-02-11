Фермеры Бурятии могут подать заявки на субсидии в области животноводства
Фермеры Бурятии могут подать заявки на субсидии в области животноводства. Министерство сельского хозяйства Бурятии объявило отбор заявок на предоставление поддержки.
Субсидии можно получить:
- на поддержку мясного скотоводства в части содержания маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
- на поддержку развития овцеводства и козоводства в части содержания маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше;
- на развитие мясного табунного коневодства и (или) мараловодства в части наращивания поголовья мясных табунных лошадей и (или) маралов.
Приём заявок будет проводиться с 17 февраля по 17 марта 2025 года через систему Электронного бюджета.
Для получения консультации и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам: 55-29-60, 44-12-18.
Фото: Номер один