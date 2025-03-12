В Бурятии инвестор обещает вложить 46 миллиардов в гору

«Этот проект станет драйвером развития туризма не только в Бурятии, но и во всем Байкальском регионе. Мы ожидаем создание более 4 тыс. рабочих мест и значительное увеличение турпотока. Инвестор уже приступил к разработке проектной документации. Уже в 2025 году планируется приступить к изысканиям, а первые очереди курорта могут быть запущены к 2027 году. Важным аспектом реализации проекта станет соблюдение экологических стандартов: все объекты будут соответствовать требованиям по защите уникальной природы Байкала», - рассказали в «Байкальской гавани», не уточнив, однако, кто именно намерен инвестировать огромные деньги в создание курорта.





В Бурятии поддержан проект крупного инвестора, который планирует создать международный всесезонный курорт на участке «гора Бычья» в особой экономической зоне туристическо-рекреационного типа «Байкальская гавань».«Общий объем инвестиций составит 45,9 млрд рублей. Проект предусматривает строительство современных горнолыжных трасс, канатных подъемников и гостиничной инфраструктуры, что позволит превратить территорию в ключевую туристическую дестинацию Восточной Сибири», - сообщили в «Байкальской гавани».Новый курорт будет работать круглый год: зимой для гостей предложат более 40 км горнолыжных спусков разной сложности с системой подъемников, а летом — трекинговые маршруты, велодорожки и эко-активности. Инфраструктура дополнится отелями категории от 3 до 5 звезд, СПА-комплексом, ресторанами и конгресс-площадкой.