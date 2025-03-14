Два железнодорожных вокзала ВСЖД ждет капремонт

В нынешнем году на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках капитального ремонта будут обновлены здания железнодорожных вокзалов, расположенные на станциях Наушки в Бурятии и Гончарово в Иркутской области.Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, ремонтные работы затронут кассовые залы и залы ожидания, комнаты отдыха, фасады зданий, кровлю, а также позволят заменить коммуникационные системы. На станции Гончарово также будут обновлены посадочные платформы.В рамках текущего ремонта планируется обновить здания вокзалов на станциях Северобайкальск и Заиграево. Обновятся пассажирские платформы на вокзалах Ангарск и Коршуниха-Ангарская, тоннели вокзалов Ангарск и Черемхово, а также платформы на станциях Братск-1, Речушка, Новочунка, Замзор, Каменск и Елань.Работы по обновлению инфраструктуры ведутся для повышения качества обслуживания и создания комфортных условий для пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге.