Экономика и бизнес 14.03.2025 в 18:58

Сотрудники ВСЖД признаны лучшими инженерами России

Среди них два представителя Северобайкальска -   Леонид Дементьев и Елена Смоляк
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Текст: Иван Иванов
Сотрудники ВСЖД признаны лучшими инженерами России
Фото: company.rzd
Семеро  сотрудников Восточно-Сибирской железной дороги признаны лучшими инженерами России  по результатам всероссийского конкурса «Инженер года – 2024». Традиционно отличившихся представителей отрасли определяли в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых», сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В первой категории лауреатами стали заместитель начальника отдела транспортного обслуживания Восточно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Ксения Даутова, заместитель начальника Северобайкальского центра организации работы железнодорожных станций Леонид Дементьев, конструктор отдела технического дизайна ВСЖД Анастасия Плетюх и инженер производственного участка мониторинга и диагностики сети связи Северобайкальского регионального центра связи Елена Смоляк.

В номинации «Инженерное искусство молодых» лучшими признаны старший электромеханик Тайшетского регионального центра связи Игорь Бурков, инженер Тайшетского линейного отдела Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Екатерина Воронина, заместитель директора спортивного комплекса дирекции социальной сферы Наталья Пахомова.

Всего победителями и призерами на разных этапах всероссийского конкурса стали 18 сотрудников Восточно-Сибирской магистрали в различных номинациях. В том числе шесть железнодорожников получили звание «Профессиональный инженер России».

Конкурс «Инженер года» проходит ежегодно при поддержке Российского и Международного Союзов научных и инженерных общественных объединений. В этом году за победу боролись более 70 тысяч технических специалистов из 60  регионов России. В список лауреатов вошли 417 участников.

Отметим, что одним из важнейших направлений деятельности Восточно-Сибирской железной дороги является развитие кадрового потенциала и совершенствование инновационной деятельности. Сотрудники ВСЖД активно разрабатывают и внедряют новаторские, рационализаторские проекты, некоторые из которых в дальнейшем тиражируются на всю сеть железных дорог страны.
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