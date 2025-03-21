Экономика и бизнес 21.03.2025 в 15:58

В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС

Высокоскоростной интернет стал доступен еще примерно полутора тысячам селян
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Текст: Иван Иванов
В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС
Фото: предоставлено компанией МТС
Компания МТС сообщила о запуске трех базовых станций «ИРТЕЯ» в Бурятии. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще примерно полутора тысячам селян.

Базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в селах Дутулур и Ехэ-Цакир Закаменского района. Телеком-оборудование «ИРТЕЯ» работает в диапазоне 800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет.

Кроме этого, в селе Турунтаево Прибайкальского района, где проживает более пяти тысяч человек, увеличилась зона покрытия LTE.

«Мы уже вывели в эфир первые отечественные базовые станции и рассчитываем, что дальнейшее внедрение оборудования поможет нам нарастить темпы развития сети в регионе. Телеком-оборудование компании «ИРТЕЯ» уже хорошо себя зарекомендовало в реальных условиях. К примеру, в соседней Иркутской области одна из таких базовых станций, запущенных перед Новым годом, за 13 дней каникул обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 терабайта, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео», – рассказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.
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