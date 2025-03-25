Экономика и бизнес 25.03.2025 в 10:08

В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели

Заявки на субсидии можно подать до 3 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели

В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели. Заявки на субсидии можно подать до 3 апреля.

Министерство туризма Республики Бурятия сообщает, что срок подачи заявок на конкурсный отбор Минэкономразвития РФ на предоставление субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения продлили. Заявки на субсидии в министерство туризма Бурятии можно подать до 3 апреля.

- В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на создание модулей планируется выделить 15 миллиардов рублей на период 2025–2027 годов. Это реальный шанс сделать наш регион еще более привлекательным для туристов и инвесторов, - напомнили в минтуризма республики.

 

Фото: правительство Бурятии

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