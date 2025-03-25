В Бурятии продлили прием заявок на модульные отели. Заявки на субсидии можно подать до 3 апреля.

Министерство туризма Республики Бурятия сообщает, что срок подачи заявок на конкурсный отбор Минэкономразвития РФ на предоставление субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения продлили. Заявки на субсидии в министерство туризма Бурятии можно подать до 3 апреля.

- В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на создание модулей планируется выделить 15 миллиардов рублей на период 2025–2027 годов. Это реальный шанс сделать наш регион еще более привлекательным для туристов и инвесторов, - напомнили в минтуризма республики.

Фото: правительство Бурятии