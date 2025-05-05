Экономика и бизнес 05.05.2025 в 08:37

Из Монголии запущен первый в истории межконтинентальный рейс в Америку

Пунктом  назначения станет крупнейший город штата Техас.
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Текст: Дмитрий Родионов
Из Монголии запущен первый в истории межконтинентальный рейс в Америку

Авиакомпания United Airlines сегодня открывает новый, межконтинентальный рейс из аэропорта Улан-Батора в США. Новый рейс появился в расписании аэропорта монгольской столицы. Пунктом назначения необычного рейса станет город Хьюстон , крупнейший город штата Техас.

Дальнемагистральные рейсы из монгольской столицы в Америку будут выполнять самолеты Boeing 737-800 три раза в неделю. Рейс прямой с часовой технической посадкой в Токио. Время в пути - почти 18 часов. Рейс вылетает из Монголии в 9.55 утра и прибывает с учетом разницы во времени в аэропорт Хьюстона в 14.50 следующего дня. Стоимость авиабилета в одну сторону довольно высокая - около 90 тысяч рублей. Однако, это на сегодня самый короткий путь для россиян в США. Поскольку российским авиакомпаниям в 2022 году закрыли воздушное пространство ЕС и США, путь туристов теперь лежит через Стамбул. Но из Москвы через Турцию полет длится на три часа дольше. Через Стамбул также дороже и стоимость перелета. Соответственно загрузка рейса из Улан-Батора в США наверняка будет высокой - как за счет монголов, так и за счет россиян. В том числе и бурятских туристов, ведь из республики ближе всего добираться до Улан-Батора.

В монгольских СМИ запуск нового рейса оценивают, как дополнительную возможность привлечения американских инвестиций в экономику страны, прежде всего в возобновляемую энергетику, где кстати штат Техас в США является рекордсменом в этом области.

Фото: Елена Кокорина 

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