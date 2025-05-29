В Бурятии стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»

«Мама-предприниматель» - это федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства, предоставление возможности женщинам с детьми получить знания, навыки и финансовую помощь для реализации их бизнес-идей.Обучение пройдет очно в центре «Мой бизнес» с 23 по 27 июня в формате тренинга-интенсива, где участницы смогут: сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план.Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи и право участвовать в федеральном этапе программы.Принять участие в отборе могут женщины:- находящиеся в декретном отпуске или имеющие детей в возрасте до 18 лет;- не имеющие зарегистрированного бизнеса или имеющие зарегистрированный бизнес сроком не более года;- имеющие бизнес-идею, направленную на создание и развитие собственного бизнеса.Финалисток региональных этапов ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты в размере миллиона рублей, 500 000 и 250 000 рублей.Прием заявок для участия в отборе регионального этапа программы продлится до 10 июня на сайте мамапредприниматель.рф.Мероприятие пройдёт по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».Организатор — Минэкономразвития России.Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес».Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело».Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN.Банк-партнер — СБЕР.При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России.Продуктовые партнеры — VK, МИФ.Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».