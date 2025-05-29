Экономика и бизнес 29.05.2025 в 14:23
В Бурятии стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»
Программа поможет разработать свою бизнес-идею и выиграть грант
Текст: Андрей Константинов
«Мама-предприниматель» - это федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства, предоставление возможности женщинам с детьми получить знания, навыки и финансовую помощь для реализации их бизнес-идей.
Обучение пройдет очно в центре «Мой бизнес» с 23 по 27 июня в формате тренинга-интенсива, где участницы смогут: сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план.
Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи и право участвовать в федеральном этапе программы.
⠀
Принять участие в отборе могут женщины:
- находящиеся в декретном отпуске или имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- не имеющие зарегистрированного бизнеса или имеющие зарегистрированный бизнес сроком не более года;
- имеющие бизнес-идею, направленную на создание и развитие собственного бизнеса.
Финалисток региональных этапов ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты в размере миллиона рублей, 500 000 и 250 000 рублей.
Прием заявок для участия в отборе регионального этапа программы продлится до 10 июня на сайте мамапредприниматель.рф.
Мероприятие пройдёт по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Организатор — Минэкономразвития России.
Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес».
Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело».
Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN.
Банк-партнер — СБЕР.
При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России.
Продуктовые партнеры — VK, МИФ.
Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».
Обучение пройдет очно в центре «Мой бизнес» с 23 по 27 июня в формате тренинга-интенсива, где участницы смогут: сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план.
Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Лучший проект получит грант в размере 150 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи и право участвовать в федеральном этапе программы.
⠀
Принять участие в отборе могут женщины:
- находящиеся в декретном отпуске или имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- не имеющие зарегистрированного бизнеса или имеющие зарегистрированный бизнес сроком не более года;
- имеющие бизнес-идею, направленную на создание и развитие собственного бизнеса.
Финалисток региональных этапов ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты в размере миллиона рублей, 500 000 и 250 000 рублей.
Прием заявок для участия в отборе регионального этапа программы продлится до 10 июня на сайте мамапредприниматель.рф.
Мероприятие пройдёт по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Организатор — Минэкономразвития России.
Оператор — Национальное агентство «Мой бизнес».
Генеральный партнер — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело».
Партнеры — Wildberries, ESTILAB ICON SKIN.
Банк-партнер — СБЕР.
При поддержке Фонда «Наше будущее», Союза женщин России.
Продуктовые партнеры — VK, МИФ.
Информационные партнеры — 7Дней.ru и ежемесячный журнал «Караван историй».
Тегиконкурс