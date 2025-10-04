Экономика и бизнес 04.10.2025 в 14:00

В Бурятии тариф снова подрастет

Бурятию скоро «обрадуют» наценкой электричества сверх инфляции
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
В жизни Бурятии всегда есть место какой-нибудь «радости» (или гадости, кому как угодно). Электротарифы для бурятского бизнеса будут расти темпами, которые превысят рост инфляции. И это произойдет, так как вскоре будет разрешен ускоренный рост оплаты за услуги  Бурятэнерго по передаче электроэнергии. «Бурятэнерговские» тарифы являются составной частью цены киловатт*часа. А раз тарифам этой компании разрешают увеличиваться быстрее инфляции, это тянет за собой цену всего киловатт*часа. 

Залезут в карман клиентов

Соответствующие планы уже проработаны. Чтобы все было законно, между властями республики и  Бурятэнерго (филиал «Россети Сибирь») вот-вот будет утверждено регуляторное соглашение по поводу ускоренного повышения тарифов компании. Мы наблюдаем экономическую драму, шаг отчаяния - у  Бурятэнерго не хватает денег на нормальную работу и развитие.

Разумеется, работники монополиста не падают в голодные обмороки. О задержках зарплат не слышно. Но там доработались до того, что компания уже не видит другого способа увеличить денежный поток кроме как залезть в карман коммерческого потребителя.

Кто следит за этой историей, знает, что энергетиками   разработан проект регуляторного соглашения. Позднее появился доработанный вариант. Подписантами выступают Республиканская служба по тарифам (РСТ) и  Бурятэнерго.

- 16 сентября в ФАС России направлен на согласование проект соглашения об условиях осуществления регулируемого вида деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии на период 2026 - 2032 годы. Согласно действующему законодательству, регуляторное соглашение между Республикой Бурятия и  Бурятэнерго считается заключенным с момента принятия ФАС России решения о согласовании регуляторного соглашения, - пояснил нашему изданию Евгений Белов, и. о. руководителя РСТ.

В текущем году тарифы  Бурятэнерго повышались дважды. Со второго полугодия рост произошел для всех групп потребителей, а с 1 августа - для всех, кроме населения.

Как ранее сообщал «Номер один», запросы  Бурятэнерго были внушительными. С 1 июля 2026 года компания желала видеть такую наценку – обычную индексацию в рамках цифр, установленных в прогнозе социально-экономического развития России, плюс «сверхнормативные» 20%. То есть 6,3% + 20%.

С 1 июля 2027 года - 4,1% + 10%. 

С 1 июля 2028 года - 4,1% + 2,5%. 

В 2029 - 2035 гг. предполагался рост тарифа согласно прогнозу СЭР России.

В ходе обсуждений республиканским чиновникам и энергетикам удалось прийти к компромиссному варианту.

- Проектом регуляторного соглашения предусматривается рост тарифов на передачу электроэнергии для предприятий малого и среднего бизнеса, а также бюджетных предприятий с 01.07.2026 года - дополнительный рост 5% к росту, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития РФ, - сообщил Евгений Белов.

С 01.07.2027 года  планируется аналогичный рост.

- В 2028 - 2032 гг. рост тарифов согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, - отметил чиновник, подчеркнув, что для населения республики тариф предлагается устанавливать ежегодно,  опираясь при его увеличении на прогноз социально-экономического развития РФ.

В РСТ констатировали, что «сверхнормативная» надбавка для указанных категорий в размере 5% - это ниже варианта, предлагаемого Бурятэнерго, но с обязательным включением в тариф программы повышения надежности электроснабжения потребителей.

Власти Бурятии хотят, чтобы собранные «сверхнормативные» финансы пошли на улучшение электроподстанций, строительство новых столбов, модернизацию ЛЭП и другое развитие электрохозяйства на территории республики. А не были выведены куда-то за пределы региона.

В том, что федеральная ФАС утвердит проект соглашения, можно не сомневаться. Ожидается, что срок действия документа будет отсчитываться с 1 января 2026 года и истечет 31 декабря 2032 года.

Были голоса несогласных

В августе состоялось общественное обсуждение проекта соглашения, предполагающего рост «передаточного» тарифа для бизнеса на 5% сверх инфляции. Коллектив  Бурятэнерго совместно с первичной профорганизацией поддержал предложенный проект. Энергетики назвали параметры обоснованными и «необходимыми для поддерживания в работоспособном состоянии электроэнергетики
Республики Бурятия».

Некоторые участники высказали свое недовольство. Например, компания ООО «ТД Байкал-Холод» считает, что инициированное подписание регуляторного соглашения негативно отразится на всей экономической жизни региона.

- Учитывая реальное состояние предприятий и организаций Бурятии, предлагаем отменить данное соглашение и вернуться к обстоятельному обсуждению всех важных для населения и экономики региона инициатив, - призвала компания. Такую же точку зрения высказало ООО «ОРТО Восток» (Центр ортезирования и реабилитации), ООО «Лакомка», ООО «Айсфуд», ряд индивидуальных предпринимателей.

ООО «Компания Титан» указало, что возросшие расходы бизнес республики будет переносить на стоимость продукции.

- ...Повышение тарифов напрямую увеличит затраты на производство товаров. Более того, приведет к возможному сокращению рабочих мест и  росту стоимости товаров, работ и услуг. Кроме того, с 1 июля 2025 года в Республике Бурятия произошло плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Тарифы выросли в среднем на 13%. Подписание соглашения негативно отразится не только на бизнесе, но и на обычных потребителях вследствие увеличения цен на товары, работы и услуги, - предупредила компания.

Компания «Встреча» в рамках обсуждения выдвинула предложение отклонить инициативу Бурятэнерго. Там отметили, что работать в последние три-четыре года стало сложнее из-за непомерно высоких тарифов на коммунальные услуги. Особенно в последний год.

- В 2025 году с января по июль включительно увеличение тарифов на энергоносители уже составило 23%. Такое увеличение отрицательно сказывается не только на финансовом состоянии предприятия, но и на уменьшении налоговых поступлений от дохода компании, сокращении штатной численности работающих в организации. Наше предприятие вынуждено поднимать цены на товары и услуги, уменьшать спектр предоставляемых развлечений населению, пересматривать в сторону уменьшения, а в некоторых случаях убирать льготы у  нуждающихся в поддержке семей и детей, - констатировали во «Встрече».

АО «Горняк» вообще рассказало, что уменьшение объемов потребления электроэнергии не ведет к экономии средств.

- Нашей компанией проведен детальный сравнительный анализ объемов потребления и стоимости электроэнергии за аналогичные периоды 2024 и 2025 гг. Он выявил следующие факты. Фактическое потребление электроэнергии в период за январь-июль 2025 года снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на снижение объемов потребления, итоговая стоимость электроэнергии в рублевом выражении продемонстрировала рост на 23%, - поделились предприниматели.

Они отметили, что затраты на электроэнергию - одну из наиболее значимых статей расходов - влияют на себестоимость продукции.

- В условиях применяемого тарифного регулирования мы будем вынуждены пересматривать ценовую политику в сторону увеличения цен на выпускаемую продукцию, что может оказать существенное влияние на ее конкурентоспособность и потребительский спрос, а также привести к удорожанию конечного продукта в сфере строительства дорог, жилищного строительства и других областях деятельности, - высказались в «Горняке».

В то же время один из представителей Улан-Удэнского авиазавода сказал, что считает возможным заключить регуляторное соглашение сроком на пять лет. 

Владимир Лучников, генеральный директор АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», высказал свое мнение о судьбе  Бурятэнерго.

- Рассмотрев предложенный к обсуждению проект соглашения, считаю, что без федеральных средств  Бурятэнерго не поднимется и не решит острые проблемы ни за семь лет, ни за десять. Предприятие убыточное, и ему необходимо решать проблемы сверху. Необходимо провести встречу с ПАО «РусГидро», возможно, с группой «Интер РАО» и предложить принять филиал  Бурятэнерго  как участника. Возможно, необходимо написать соответствующее письмо в Минпромторг РФ, собрать в рамках Союза промышленников и предпринимателей представителей крупного бизнеса. Считаю возможным заключить регуляторное соглашение сроком на пять лет - 2026 - 2030 годы - с пересмотром через пять лет, - внес он предложение.

Ну а сам «бурятэнерговский» руководитель Сергей Козлов отметил: «Предприятием предложено к заключению регуляторное соглашение на десять лет. На этот срок сформирован план работы, определены инвестиционные проекты. Сокращение срока до пяти лет не позволит предприятию реализовать все планируемые мероприятия по модернизации и реконструкции, а также не позволит выйти на безубыточную деятельность. Предлагаем компромиссное решение по заключению регуляторного соглашения сроком на семь лет - с 2026  по 2032 год.

Ну посмотрим, чем удивит республику эта сетевая компания. Хорошо бы не вышло по поговорке, в которой хотели как лучше, но получилось неубедительно.
Теги
энергетика тарифы

