Жители Бурятии утепляют дома эковатой

В октябре 2022 года строительная компания «Сокол» из Бурятии получила знак «Сделано в Бурятии». Фирма производит экологичный утеплитель под брендом «Эковата 03». Они не только утепляют дома и строения жителей Бурятии, но и занимаются переработкой огромного количества макулатуры. У предпринимателя компании Николая Соколова мы узнали о тонкостях непростого и очень важного дела.

Открыть производство у себя

- Мы занимались каркасным домостроением, делали деревянные дома, и нам нужен был качественный утеплитель. Рассмотрев все, что было на рынке, в том числе за рубежом, поняли, что наш выбор – это эковата. В мире впервые промышленное производство этого утеплителя началось в Германии в 1930-е годы. Сегодня Канада и Финляндия активно используют каркасное домостроение с применением именно эковаты, а учитывая, что их климатические условия можно сравнить с нашими, сибирскими, мы сделали вывод, что утеплитель нам подойдет, - рассказывает предысторию про эковату предприниматель Николай Соколов.

Со слов Николая, «Эковата 03» — это лишь подразделение большой строительной компании «Сокол».

- Мы строители, начиная с 1996 года занимаемся возведением домов, у нас на счету немало объектов. Можно сказать, эковата стала своего рода ответом на существовавший на тот момент запрос на качественный и универсальный утеплитель. Как строители, мы постоянно в поиске современных строительных материалов и технологий. И когда не смогли найти на рынке то, что отвечало бы нашим требованиям в полном объеме, сделали сами, - говорит о своей деятельности предприниматель.





Сначала эковату фирма закупала в других регионах, на российском рынке такое производство уже было. Однако с ростом объемом строительства жилья и увеличением спроса они решили открыть выпуск у себя.

- Было довольно сложно решать логистические вопросы, плюс мы хотели быть уверенными в качестве на 100%. Изучили вопрос, закупили производственную линию, определились с сырьем и начали работу. В общем, работаем с 2008 года и производим экоковату, утепляем нашу с вами любимую республику. Мы работаем во благо нашей «любимой, таежной, озерной и степной», – цитирует слова гимна глава компании. – Наши клиенты, это в первую очередь частные домовладельцы, то есть обычные люди, а также организации, разные учреждения. Утепляем дома, склады и бани, бассейны и магазины.

Как уверяет Николай, их производство очень экологичное, потому что при работе из-за замкнутого цикла влияние на окружающую среду нулевое.

- У нас стоят фильтры, и на улицу даже не вылетает ни одной пылинки. По большому счету деревянный дом утепляем натуральным материалом. Состав не горит, не заводятся насекомые. У нас есть все необходимые сертификаты: санитарные и пожарные, - поясняет производитель эковаты.

Не просто вата, а эковата

Как написано на сайте компании, эковата состоит из природных компонентов и экологична. Это натуральный утеплитель, который состоит на 81% из вторичной целлюлозы (переработанной макулатуры), на 12 % — из антисептика (борная кислота) и на 7 % — из антипиренов (бура). Все составляющие этого материала являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами.

- Мы начали выпускать ее еще в 2008 году, в этом году у нас начала работать новая линия по производству утеплителя. Эковата на самом деле экологична, ею можно даже лицо потереть, кожа никак не отреагирует, потому что материал гипоаллергенен и абсолютно безвреден, - отмечает наш собеседник.

Строители разных уровней квалификации уже оценили эковату по достоинству. Она подходит для утепления самых разнообразных конструкций: полов, чердаков, мансард, стен, перегородок, промышленных зданий и даже крыш. В отличие от многих других утеплителей, эковата не боится влаги. Если она попадает в утеплитель, то не разрушает его, а просто уходит через него в атмосферу. Эковата толщиной 30 сантиметров обеспечивает такую же теплоизоляцию, как шесть слоев базальтового волокна, и помогает сохранить тепло в доме.





- Мы проводили анализ с тепловизором одного дома, который утеплили много лет назад. Показатели там отличные, мы поднялись на крышу, осмотрели. Эковата лежит на месте, выглядит как новая, с ней ничего не происходит - нет грибка, плесени, каких-либо иных разрушений. При этом хозяин может продать дом и забрать эковату с собой в новое жилье, так как с ней ничего не произойдет и ее можно использовать дальше. Вообще срок ее службы составляет 50 лет и больше, - комментирует Николай.

Переработка макулатуры

Как уверяет руководитель фирмы, в вопросе цены эковата в разы дешевле традиционных утеплителей. Производится из макулатуры, то есть это еще и переработка вторсырья.

- Перерабатываем около 75 тонн макулатуры в месяц. От книг до документов, у которых вышел срок хранения от различных ведомств и организаций Бурятии, - поделился мужчина.

За 2023 год компания переработала около 820 тонн, а в 2024 - около 850 тонн бумажной продукции.

- Также мы ведем эколого-просветительскую деятельность. То есть изначально мы строители, но так получилось, что стали экологами. Потому что 850 тонн в год макулатуры переработать это не шутки. Мы являемся крупнейшим переработчиком в Республике Бурятия. Также проводим экскурсии на наше производство. Показываем детям, что действительно даем макулатуре вторую жизнь, - подчеркнул эколог-строитель.

Сделано в Бурятии

Как отметил предприниматель, знак «Сделано в Бурятии» для них очень важен.

- В первую очередь - это знак качества. Чтобы его получить, нужно выполнить целый ряд условий, проработать определенный период времени, у компании не должно быть долгов, судебных разбирательств, задолженностей. Это своего рода знак доверия, показатель того, что предприятие, которое может ставить на свою продукцию знак «Сделано в Бурятии» - адекватный игрок на рынке, что с ним можно иметь дело, а его продукция отвечает стандартам, - комментирует предприниматель.

Бизнесмен рассказал, что при открытии нового завода в августе 2022 года они воспользовались субсидией от Минпромторга Бурятии и вернули часть первоначального взноса за лизинг на производственное оборудование.

- Также центр «Мой бизнес» оказал нам поддержку в виде рекламы, сертификации нашей продукции. Мы зарегистрировали товарный знак «Эковата03». Это тоже стоит денег. «Мой бизнес» помог в этом. Специалисты помогли в привлечении льготного кредитования. Все эти меры поддержки идут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», - делится бизнесмен.

Не только получать, но и отдавать

Николай Соколов поделился, что, в свою очередь, они также стараются в меру своих возможностей оказывать спонсорскую помощь нуждающимся.

- Всем помочь невозможно, поэтому нужно на чем-то одном сконцентрироваться. Мы решили проводить ежегодные акции. Мы покупаем подарки детям из сложных семей на Новый год. Это дети, которые остались одни без родителей. Так или иначе у них проблемы, им нужна помощь. На 1 сентября собираем их в школу. Все это проводится во взаимодействии с соцзащитой Бурятии, то есть все семьи проверяются. Бывают случаи, когда кто-то заболел, у кого-то пожар. Конечно, горы мы не сворачиваем, но по возможности стараемся помогать, - эмоционально рассказывает директор строительной фирмы.

Нужно отметить, что Николай активно ведет социальную сеть своей компании. Его истории с песнями на бурятском языке можно встретить в соцсетях не только в Бурятии. Он охотно снимает видео с очередного выполняемого заказа или с производственной линии.

- Мы не считаем нужным открывать филиалы где-то еще, наши планы направлены на увеличение объема производства именно в Бурятии. И здесь же мы хотим увеличивать количество наших бригад, сотрудников, территорию охвата. Есть такая поговорка «Где родился, там и пригодился», так вот она как раз про это - мы хотим развивать свою республику и развиваться вместе с ней, - резюмирует бурятский предприниматель Николай Соколов.