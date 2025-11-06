Экономика и бизнес 06.11.2025 в 17:45
ЭкоАльянс запускает акцию по списанию пени «Чистый старт»
Текст: Иван Иванов
С 5 ноября по 31 декабря жители Бурятии, имеющие задолженность по пени за просроченные платежи, могут списать ее при оплате долга по основной услуге.
«Для участия в акции по списанию пеней необходимо подать заявление, приложить пакет документов, а также оплатить всю имеющуюся задолженность включая начисления за ноябрь и декабрь. То есть фактически внести авансом платежи до конца года с учетом ежемесячной расчетной платы. Напоминаем, что начисления производятся в текущем месяце за текущий. А оплату потребители производят до 10 числа следующего месяца. То есть до 10 ноября вы вносите оплату за октябрь по счету, который был выставлен за октябрь. Предварительные начисления за ноябрь будут выставлены во второй половине ноября», — разъясняют специалисты «ЭкоАльянса».
В акции могут принять участие только физические лица. Также, в рамках акции нельзя списать пени, по которым вынесено судебное решение.
Участие в акции носит заявительный характер. Прием заявлений завершится 31 декабря. Списание пени при выполнении условий будет произведено до конца января. Чтобы принять участие и списать пени в рамках акции требуется:
• Подать заявление
• Погасить всю задолженность за ТКО до 31 декабря 2025 (включая начисления за ноябрь и декабрь)
• Приложить документы:
- Заявление на списание пени
- Копия паспорта заявителя (лицевая сторона и прописка)
- Документы, подтверждающие право собственности
- Выписка о зарегистрированных лицах
- Платежный документ об оплате
Способы подачи документов:
- Эл.почта: action@ekoalyans.com
- Обращение в ближайший офис
- Чат-бот: t.me/ekoalyans_bot
- Через форму на сайте https://ekoalyans03.ru/clean_start
За более подробной информацией потребители могут обратиться в ближайший офис компании. Также ознакомиться с условиями акции и подать заявление можно на сайте регионального оператора https://ekoalyans03.ru. Также задать интересующие вас вопросы можно по телефону «горячей линии» 8 (3012) 37-91-95 или через чат-бот t.me/ekoalyans_bot
Реклама. ООО "Экоальянс" ИНН 3808182124
Erid: 2VfnxvubL2m
«Чистый старт» — это хорошая возможность начать следующий год без задолженности.
