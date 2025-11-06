Экономика и бизнес 06.11.2025 в 17:45

ЭкоАльянс запускает акцию по списанию пени «Чистый старт»

A- A+
Текст: Иван Иванов
ЭкоАльянс запускает акцию по списанию пени «Чистый старт»
С 5 ноября по 31 декабря жители Бурятии, имеющие задолженность по пени за просроченные платежи, могут списать ее при оплате долга по основной услуге.

«Для участия в акции по списанию пеней необходимо подать заявление, приложить пакет документов, а также оплатить всю имеющуюся задолженность включая начисления за ноябрь и декабрь. То есть фактически внести авансом платежи до конца года с учетом ежемесячной расчетной платы. Напоминаем, что начисления производятся в текущем месяце за текущий. А оплату потребители производят до 10 числа следующего месяца. То есть до 10 ноября вы вносите оплату за октябрь по счету, который был выставлен за октябрь. Предварительные начисления за ноябрь будут выставлены во второй половине ноября», — разъясняют специалисты «ЭкоАльянса». 

В акции могут принять участие только физические лица. Также, в рамках акции нельзя списать пени, по которым вынесено судебное решение. 

Участие в акции носит заявительный характер. Прием заявлений завершится 31 декабря. Списание пени при выполнении условий будет произведено до конца января. Чтобы принять участие и списать пени в рамках акции требуется: 

•    Подать заявление 

•    Погасить всю задолженность за ТКО до 31 декабря 2025 (включая начисления за ноябрь и декабрь) 

•    Приложить документы:

- Заявление на списание пени

- Копия паспорта заявителя (лицевая сторона и прописка)

- Документы, подтверждающие право собственности

- Выписка о зарегистрированных лицах

- Платежный документ об оплате 

Способы подачи документов:

- Эл.почта: action@ekoalyans.com

- Обращение в ближайший офис

- Чат-бот: t.me/ekoalyans_bot

- Через форму на сайте https://ekoalyans03.ru/clean_start

«Чистый старт» — это хорошая возможность начать следующий год без задолженности.

За более подробной информацией потребители могут обратиться в ближайший офис компании. Также ознакомиться с условиями акции и подать заявление можно на сайте регионального оператора https://ekoalyans03.ru. Также задать интересующие вас вопросы можно по телефону «горячей линии» 8 (3012) 37-91-95 или через чат-бот t.me/ekoalyans_bot

Реклама. ООО "Экоальянс" ИНН 3808182124
Erid: 2VfnxvubL2m
Теги
экоальянс

Все новости

ЭкоАльянс запускает акцию по списанию пени «Чистый старт»
06.11.2025 в 17:45
Жена неосторожно посадила мужа
06.11.2025 в 17:19
В Улан-Удэ мигрант предложил полицейскому микроскопическую взятку
06.11.2025 в 17:14
В Бурятии величина прожиточного минимума увеличится на 6,8%
06.11.2025 в 17:13
Улан-удэнца среди бела дня побили и ограбили в магазинной очереди
06.11.2025 в 16:37
В Бурятии пропавшего 76-летнего пенсионера нашли мертвым
06.11.2025 в 16:35
В Бурятии уничтожают подозрительное мясо
06.11.2025 в 16:04
Жительница Бурятии получила «уголовку» и штраф за поддельную медкнижку
06.11.2025 в 15:50
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас из пожара пятерых человек и Белку
06.11.2025 в 15:16
«Дочка лежала на спине, плакала, но никто не помог»
06.11.2025 в 15:13
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии величина прожиточного минимума увеличится на 6,8%
Глава республики подписал соответствующее постановление
06.11.2025 в 17:13
В октябре на ВСЖД выросли перевозки пассажиров в дальнем следовании на 1,4%
В пригородном сообщении перевозки снизились на 4,2% - дачники закрыли сезон
06.11.2025 в 11:07
В Якутии хотят построить «Нью-Васюки»
При остром дефиците электроэнергии,  власти региона анонсировали постройку гигантских дата-центров
05.11.2025 в 17:17
Монголия увеличит объём резервуаров для бензина
Это позволит на несколько месяцев избежать перебоев с обеспечением топлива
05.11.2025 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru